Apucarana se destaca como maior produtora de crisântemos do Paraná

Maior produtora de crisântemos do Paraná, Apucarana, localizada na região norte, colocou no mercado, em 2024, 360 mil vasos dessa espécie de flor. As informações são do Deral (Departamento de Economia Rural), órgão ligado à Seab (Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento).





O VBP (Valor Bruto da Produção) advindo da cultura alcançou R$ 3,4 milhões em 2023, participação de quase metade (47,3%) da riqueza proveniente do cultivo de crisântemos no Estado. Em segundo lugar ficou Uniflor, Noroeste do Paraná, com VBP de R$ 2,5 milhões e participação estadual de 35,19%.

Adriano Nunomura, técnico do Deral de Apucarana, explica que toda a produção de crisântemos em Apucarana vem de um único produtor, a Metta Flores, uma empresa familiar.