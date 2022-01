Aterro do Lago Igapó de Londrina será revitalizado com investimento de até R$ 1,3 milhão

A Prefeitura de Londrina lançou um edital de licitação para revitalizar o Aterro do Lago Igapó. Com valor máximo de R$ 1.323.301,66, o contrato prevê a execução de várias melhorias no local, que é um dos mais movimentados pontos de turismo, lazer e de prática esportiva na cidade.

A revitalização vai incluir a execução de calçadas e passarelas em concreto, e melhorias para acessibilidade, como piso tátil; novo mobiliário urbano, como bancos, aparelhos para exercícios e brinquedos do parque infantil; além de implantação de floreiras e paisagismo, sinalização cicloviária e viária. O prazo para conclusão será de 180 dias, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço.

A obra ficará concentrada no trecho do Igapó conhecido como “Aterro”, e que ocupa a área interna entre as ruas Bento Munhoz da Rocha Neto e Professor Joaquim de Matos Barreto até a rotatória com a Avenida Maringá. O espaço inclui, atualmente, quadras de areia, campo de futebol com gramado, passarela em madeira, parque infantil e academia ao ar livre.





O secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, Marcelo Canhada, lembrou que esta será mais uma etapa da revitalização da região, pois a Prefeitura já realizou a duplicação da Rua Prefeito Faria Lima, readequação geométrica da Avenida Ayrton Senna e a revitalização do Lago Igapó 2. “O Aterro do Lago Igapó é um dos locais mais lindos de Londrina, mas está feio, sem calçadas, a ciclovia não está sinalizada e a iluminação é muito ruim. A boa notícia é que foi publicado o edital de licitação, dia 23 de fevereiro abrem os envelopes das propostas e nós vamos revitalizar tudo isso”, comentou.





O secretário municipal de Gestão Pública, Fábio Cavazotti, complementou que, além de se tratar de mais um investimento importante para a qualidade de vida do londrinense, a obra abre possibilidade de contratação de empresas locais, o que colabora com a geração de emprego e renda na cidade.

“É uma oportunidade importante para construtoras de Londrina, que tem grande representatividade em nossa economia. Estamos à disposição para esclarecimento de dúvidas e dar todo apoio para que asa empresas de Londrina participem da licitação com chances reais de sucesso. Quando isso acontece, Londrina ganha duas vezes: a melhoria decorrente da obra e o incremento da economia local”, explicou Cavazotti.





As empresas e construtoras interessadas em participar da licitação podem conferir a íntegra do edital Concorrência Pública n°03/2022 na página de Licitações do Portal da Prefeitura. Em caso de dúvidas, o e-mail para contato é [email protected], com atendimento de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h. E, por meio do Programa Compra Londrina, a Prefeitura de Londrina tem investido na divulgação e capacitação de empresas locais para participar de licitações.





A Diretoria de Gestão de Licitações e Contratos (DGLC) da Secretaria Municipal de Gestão Pública receberá, até 23 de fevereiro, os dois envelopes lacrados e identificados, contendo os documentos de habilitação e a proposta comercial. A abertura dos envelopes será no dia 23 de fevereiro, às 13h, na Sala de Licitação, localizada no piso térreo da Prefeitura. O endereço é Avenida Duque de Caxias, 635.





Será considerado vencedor o proponente com menor preço, desde que atenda a todos os critérios do edital. Para isso, a Comissão classificará as propostas do menor ao maior preço, para depois iniciar a abertura dos envelopes com documentos de habilitação.