Banco Central: 10 milhões não sabem que têm valores a receber

Mais de 10 milhões de pessoas e empresas com dinheiro esquecido em instituições financeiras ainda não consultaram o novo site do Banco Central e não sabem que têm valores a receber. O balanço considera as buscas feitas até as 18h desta quarta-feira (16).

Nos três primeiros dias de funcionamento do SVR (Sistema Valores a Receber), o BC registrou 87 milhões de consultas a CPFs e CNPJs.

A maior parte das consultas foi feita por pessoas físicas, com 85,3 milhões. Desse total, 67,8 milhões não possuem saldo a receber e 17,5 milhões encontraram valores remanescentes. Entre as pessoas jurídicas, foram 1,68 milhão de consultas, com 1,44 milhão sem saldo e 245 mil com dinheiro a recuperar.





A autoridade monetária estima que há cerca de R$ 8 bilhões de recursos esquecidos e, em uma primeira fase de saques, prevê a devolução de R$ 3,9 bilhões a 27,9 milhões de CPFs e CNPJs





Quem acessou o site e descobriu que não possui quantias a receber nesta etapa poderá fazer nova consulta no dia 2 de maio. Na primeira fase, ​os valores devolvidos são oriundos de contas-correntes ou poupanças encerradas com saldo disponível ou recursos de consórcios esquecidos, por exemplo.

Os herdeiros de contribuintes que morreram também vão poder resgatar valores esquecidos em bancos pelo trabalhador que faleceu, segundo informações da autoridade monetária.





Em nota, o BC informou que divulgará em breve os procedimentos para quem tem valores a receber "por terceiros legalmente autorizados (procurador, tutor, curador, herdeiro, inventariante ou responsável por menor não emancipado)".





O BC criou um calendário de liberação das transferências bancárias, que varia de acordo com o ano de nascimento do cidadão ou da criação da empresa. Para fazer a consulta, basta informar o CPF e a data de nascimento ou CNPJ e a data de abertura da empresa.





Caso a data de nascimento ou de abertura da empresa esteja incorreta, o sistema indica que não há valores a receber. No segundo dia de consultas, o BC fez uma correção na ferramenta, incluindo um alerta para possíveis erros de preenchimento. ​





Para data de nascimento ou de criação de empresa anterior a 1968, as transferências poderão ser solicitadas entre os dias 7 e 11 de março. Para data posterior a 1983, a liberação ocorrerá entre 21 e 25 de março. Há ainda um período de repescagem para quem perder a data definida.





Quando receber o agendamento, é necessário conferir se foi para o período de 4h às 14h ou de 14h à meia-noite. Se esquecer ou perder a data e o período agendados, basta fazer a consulta novamente para confirmar a informação. No caso de quem não voltar ao sistema no período definido, o calendário prevê uma data para repescagem.





Após o pedido de transferência, o dinheiro deverá ser depositado via Pix, TED ou DOC em até 12 dias úteis.





A segunda consulta em que o cidadão saberá quanto terá para receber e pedirá a transferência bancária exigirá uma conta no portal gov.br com nível de segurança ouro ou prata, considerados mais seguros. Ou seja, quem descobriu que tem dinheiro para receber deve atualizar seu cadastro gov.br para poder consultar quanto receberá e pedir a transferência.

VEJA COMO CONSULTAR O SISTEMA DE VALORES A RECEBER DO BANCO CENTRAL





1) Consulte se possui valores a receber

- Acesse o site valoresareceber.bcb.gov.br;

- Informe seu CPF ou CNPJ;

- Se houver valores a receber, o sistema informará uma data para que retorne ao site e solicite o dinheiro disponível, a partir de 7 de março;

- Ainda não será possível saber o valor que poderá ser resgatado;





2) Se tiver dinheiro esquecido nos bancos, verifique seu cadastro Gov.br

- Se você ainda não tiver login Gov.br, faça seu cadastro gratuito no site ou pelo app Gov.br (Google Play e App Store). Será exigido um cadastro Gov.br nível prata ou ouro para solicitar os recursos. Não será possível acessar o sistema com login Registrato;





Crie ou atualize seu login





- Clique em https://acesso.gov.br e insira seu CPF; também é possível realizar esse passo baixando o aplicativo do sistema gov.br em celulares com sistema operacional Android e iOS;



- Selecione as opções de Termo de Uso, Não sou robô e clique no botão Continuar;





Como aumentar o nível de segurança da conta





- Logue em sua conta no portal gov.br com seu CPF e senha cadastrada;

- No menu em lista, clique na opção "Privacidade" e, em seguida, em "Gerenciar lista de selos de confiabilidade";

- Na página de autorização de uso de dados pessoais, clique em "Autorizar";

- Na página aberta, aparecerá o nível de segurança atual de sua conta. A maioria das contas são criadas com nível bronze;

- A página exibirá a lista de opções para "adquirir novas confiabilidades do gov.br", ou seja, aumentar a segurança da sua conta. Algumas alternativas, como a validação facial pelo Denatran para obter nível prata, exigem que o usuário tenha cadastrado a biometria em outras bases de dados do governo;

- Quem possui conta em banco pode adquirir o nível prata por meio do cadastro validado via internet banking. Dessa forma, a plataforma do governo confirmará seus dados pelo login na instituição financeira. Nesse caso, após clicar em "Cadastro via Internet Banking do [nome do banco]", siga os passos do seu banco para acessar sua conta;





Como atualizar o perfil Gov.br pelo internet banking





Também é possível acessar diretamente a conta gov.br através do login bancário, automaticamente garantindo a validação dos dados e obtenção do nível prata de segurança:





- Acesse https://acesso.gov.br e, em "Outras opções de identificação", clique em "Seu banco";

- No pop up de "Bancos credenciados", selecione o seu banco;

Se o usuário for cliente do Bradesco, por exemplo, os passos seguintes para obtenção do nível prata através da conta bancária serão, segundo o banco:

- Clique em "Continuar" na página em que aparece a mensagem "O site Gov.br quer acessar algumas informações de seu perfil";

- Em seguida, informe os dados da conta bancária, como agência e número;

- Acesse o aplicativo do Bradesco e selecione "Chave de Segurança";

- Em seguida, selecione "Validação digital";

- Escaneie o QR Code e digite o código de oito dígitos gerado no aplicativo;

- Digite a senha do internet banking;

- Na página de autorização, leia o termo de consentimento e clique em "Autorizar";

- Aparecerá a mensagem "Autorização efetuada" e o usuário será direcionado para o site Gov.br;





3) Descubra quanto você tem para resgatar e peça a transferência do dinheiro na data agendada

- No dia definido pelo sistema do Banco Central, volte ao site valoresareceber.bcb.gov.br;

- Será necessário logar no SVR com sua conta gov.br nível prata ou ouro;



- Acesse o sistema, descubra o valor disponível e solicite a transferência, informando uma chave Pix;

- Se solicitar o resgate sem informar uma chave Pix, o usuário deverá ser contatado pelo banco em que optou receber o dinheiro para informar os dados da transferência via TED ou DOC. Atenção: o banco não pedirá senhas;

- Se a data não for respeitada, será preciso voltar na data da repescagem definida pelo Banco Central;





4) Receba o dinheiro

- O dinheiro deve ser depositado via Pix, TED ou DOC pelo banco em até 12 dias úteis.