Banco Central já devolveu mais de R$ 1 bilhão por erros ou golpes do Pix

O Banco Central anunciou nesta segunda-feira (9) que o volume de transações por meio do Pix atingiu novo recorde diário, com 227,4 milhões de operações feitas na última sexta-feira (6). O número divulgado desbanca a marca de 224,2 milhões de transações registradas no dia 5 de junho.

O Banco Central já devolveu R$ 1,1 bilhão transferido devido a erros ou fraudes no Pix desde novembro de 2021, mês de criação do MED (Mecanismo Especial de Devolução).





No 'golpe do Pix errado', os bandidos se aproveitam do próprio MED. Com o número do celular da vítima, que muitas vezes também é sua chave do Pix, fazem uma transferência para essa pessoa e ligam dizendo que foi feito um Pix errado, pedindo para mandar o dinheiro de volta.





A vítima, ao conferir seu extrato, vê que de fato entrou o dinheiro em sua conta. Porém, em vez de dar a mesma chave Pix que foi usada para transferir o dinheiro, o golpista fornece uma chave Pix de uma terceira conta, e então o bandido aciona o MED, alegando ter sido vítima de um golpe. O Pix feito à vítima é desfeito pelo BC e o criminoso recebe o valor na terceira conta.





COMO DEVOLVER UM PIX ERRADO?



- Entre na área Pix do banco;

- Vá em Extratos, clique em "Devolver";

- Desta forma, o dinheiro será devolvido diretamente para quem originalmente mandou o Pix.