BC comunica vazamento de dados de mais de 2 mil chaves Pix

O Banco Central comunicou, nesta quinta-feira (3), o vazamento de 2.112 chaves Pix de clientes da instituição de pagamento Logbank, ocorrido entre os dias 24 e 25 de janeiro.



É o segundo caso de vazamento de chaves Pix em menos de dois meses e o terceiro incidente desde o lançamento do sistema de transferência de recursos da autarquia em tempo real, em novembro de 2020.





"Apesar da baixa quantidade de dados envolvidos, o BC sempre adota o princípio da transparência nesse tipo de ocorrência", disse, em nota.





Segundo a autarquia, não foram expostos dados sensíveis, como senhas, informações de movimentações ou saldos financeiros em contas ou outras informações sob sigilo bancário.

Entre os dados potencialmente expostos, estão nome do usuário, CPF, instituição de relacionamento e número da conta. O BC também informou que a ANPD (Agência Nacional de Proteção de Dados) foi avisada e as pessoas afetadas serão notificadas -sem especificar o meio de contato.





Outro caso envolvendo o vazamento de dados de chaves Pix foi comunicado pelo BC há menos de 15 dias, em 21 de janeiro. Cerca de 160,1 mil clientes da Acesso Soluções de Pagamento tiveram dados das chaves Pix vazados entre 3 e 5 de dezembro de 2021.





Na ocasião, os clientes afetados foram notificados somente por meio do aplicativo ou pelo internet banking da instituição. Outros meios, como telefone, mensagem de texto ou email, foram descartados.





O primeiro vazamento do tipo ocorreu em 24 de agosto de 2021, atingindo 414.526 chaves Pix ligadas ao Banese (Banco do Estado de Sergipe).





Atualmente, o Pix tem 115,2 milhões de usuários cadastrados, entre pessoas e empresas. Em dezembro de 2021, com o pagamento da segunda parcela do 13º salário, o número de operações em um dia com o sistema de pagamento instantâneos bateu novo recorde, com 51,9 milhões de transações em 24 horas.