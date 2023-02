BC mantém Selic em 13,75% na primeira reunião sob o Governo Lula

O Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central manteve nesta quarta-feira (1º) a taxa básica de juros (Selic) em 13,75% ao ano pela quarta reunião consecutiva - a primeira desde que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tomou posse.



No comunicado, o colegiado do BC subiu o tom e fez alertas sobre as incertezas fiscais e a piora nas expectativas de inflação, que estão se distanciando da meta em prazos mais longos.

A autarquia ainda sinalizou que deve deixar os juros no patamar atual por mais tempo - hoje o mercado prevê o início do afrouxamento monetário em setembro.





"O Comitê reforça que irá perseverar até que se consolide não apenas o processo de desinflação como também a ancoragem das expectativas em torno de suas metas, que têm mostrado deterioração em prazos mais longos desde a última reunião", afirmou.





A decisão veio em linha com a projeção consensual do mercado financeiro. Levantamento feito pela Bloomberg mostrou que essa era a expectativa unânime entre os analistas consultados.





Apesar da manutenção da Selic, o anúncio ocorre em meio a um ambiente de juros altos, incertezas relacionadas à questão fiscal e ruídos gerados por falas de Lula e do primeiro escalão do governo -incomodados com o patamar elevado da taxa e seus efeitos negativos sobre a atividade econômica. Juros básicos altos deixam o crédito mais caro e inibem o consumo da população.

Para Alexandre Schwartsman, ex-diretor do BC, a autoridade monetária "saiu do corner batendo", em analogia a uma luta de boxe. Segundo ele, o recado do comitê para o governo é claro: "Do jeito que as coisas estão, não consigo cortar juros. Pelo menos não neste ano".



O economista ressalta ainda um segundo ponto de alerta feito pelo BC ao associar a questão fiscal às dificuldades de controlar a inflação.





Rafaela Vitória, economista-chefe do banco Inter, também destaca o tom mais duro do Copom em seu comunicado e a preocupação do BC com a piora nas expectativas, trazendo um custo maior para o processo de desinflação.





Para ela, o colegiado dá um recado indireto para o governo do impacto da redução da credibilidade na combinação das políticas fiscal e monetária sobre os juros. "Ele coloca um cenário alternativo para mostrar esse ponto", diz.





"O estrago não foi feito ainda, vai ser feito se a gente seguir nesse caminho. Muita coisa pode mudar, é um recado importante para o governo de que políticas [fiscal e monetária] andem juntas para que se possa ter uma queda de juros mais rápida", afirma.





Luiz Felipe Bazzo, CEO do transferbank, também considera que o ciclo de corte de juros poderia ser antecipado "com a inflação brasileira ainda em leve queda, se não fossem os riscos atrelados à política e à sustentabilidade fiscal".

As incertezas no âmbito fiscal decorrem da possibilidade de reoneração de tributos federais sobre combustíveis a partir de março e do desenho da nova regra que substituirá o teto de gastos -mecanismo que limita o crescimento das despesas públicas à inflação registrada no ano anterior.





A aprovação da PEC (proposta de emenda à Constituição) que autorizou a ampliação de despesas neste ano também é apontada pelo mercado como uma sinalização de que o governo pode estar predisposto a uma política fiscal mais expansionista (mais gastos públicos, que pressionam a inflação e ameaçam o equilíbrio das contas do governo).





As críticas de Lula sobre a atual meta de inflação, mais baixa do que em suas gestões anteriores, também entram na conta.





Diante do temor crescente, as expectativas de inflação tanto para este ano quanto para os próximos pioraram desde a reunião anterior, em dezembro de 2022.





No cenário de referência do Copom, que parte da premissa do boletim Focus de corte de juros no segundo semestre, terminando 2023 com a Selic em 12,5%, as projeções de inflação subiram de 5% para 5,6% para este ano. Para 2024, o colegiado elevou a previsão de 3% para 3,4%. No horizonte móvel, vê a projeção de inflação acumulada em doze meses no terceiro trimestre de 2024 em 3,6%.





O BC incluiu ainda um cenário alternativo, no qual a Selic é mantida constante ao longo de todo o seu período de atuação, que inclui hoje os anos de 2023 e, em grau maior, de 2024, com projeções de inflação de 5,5% para este ano, 3,1% para o terceiro trimestre de 2024 e 2,8% para o fim do ano que vem.





A autoridade monetária disse que seguirá "vigilante" e avaliará se a estratégia de manutenção da taxa básica de juros por período "mais prolongado" do que no cenário de referência será capaz de assegurar a convergência da inflação.





"O comitê enfatiza que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados e não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso o processo de desinflação não transcorra como esperado", afirmou.





Andrea Damico, sócia e economista-chefe da Armor Capital, considera que diversos trechos do comunicado são mais "pesados". "Antes ele falava em período suficientemente prolongado e agora fala em período mais prolongado, o BC não ficou 'imune' à alta de expectativas, ele reagiu e colocou um tom mais duro", diz.





A inflação projetada pelo mercado para 2023 no boletim Focus da última segunda (30) é de 5,74%, quase um ponto percentual acima do teto do objetivo a ser perseguido pelo BC (4,75%). Isso representaria um estouro da meta pelo terceiro ano consecutivo.





Para 2024, período de maior relevância para a atuação do BC hoje, a expectativa para o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) subiu de 3,5% para 3,9% -já acima do alvo central (3%).





O colegiado volta a se reunir nos dias 21 e 22 de março para recalibrar o patamar da taxa básica.





O ciclo de alta de juros foi interrompido em setembro de 2022 pelo Copom depois do mais agressivo choque desde a adoção do sistema de metas para inflação, em 1999.





Foram 12 aumentos consecutivos, com elevação de 11,75 pontos percentuais, de março de 2021, quando a taxa básica saiu de seu piso histórico (2%), a agosto do ano passado.