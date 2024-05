Blitz Tributária chama atenção para o peso da carga dos impostos

O Sescap-LDR promove nesta sexta-feira (31) uma ação para chamar atenção para o peso da carga tributária no Brasil. O evento, em alusão ao Dia Nacional do Respeito ao Contribuinte, seria realizado na sexta-feira passada, mas foi adiado em razão das chuvas. A Ação ocorre das 9h às 11h, no cruzamento das avenidas Higienópolis e Juscelino Kubitschek, na região Central.





Neste ano, o Sescap trouxe uma nova abordagem para o já tradicional evento que promove há uma década. Conhecida anteriormente como Bolo Tributário, a iniciativa foi renomeada para Blitz Tributária, com o objetivo de se aproximar mais dos contribuintes. A ação consiste na distribuição de flyers informativos nos semáforos, com dados sobre a carga tributária.

Euclides Nandes Correia, Presidente do Sescap, explicou a importância do evento e a razão da mudança de nome. "A gente faz esse evento há 10 anos com o nome de Bolo Tributário. E este ano resolvemos mudar o nome porque quisemos aproximar um pouco mais do contribuinte, que está no dia a dia correndo. Estamos parando ele aqui no semáforo e demonstrando, entregando um flyer com as informações sobre a carga tributária. Então é em respeito ao contribuinte, em comemoração ao Dia Nacional do Respeito ao Contribuinte. A gente sempre demonstrou e quis demonstrar o quanto se paga de imposto no consumo de produtos e serviços."







A Blitz Tributária ocorre em um momento significativo para o sistema tributário brasileiro. A Reforma Tributária, aprovada no ano passado, está atualmente em fase de regulamentação no Congresso. "Estamos em um momento ímpar, que é a regulamentação da reforma tributária, justamente do consumo. Foi aprovada no ano passado a reforma tributária e agora está no Congresso a regulamentação desta lei. Achamos importante porque, pelo que temos visto, a carga tributária não vai ser reduzida. O foco da reforma não é reduzir o imposto; o foco da reforma é simplificar a arrecadação, o controle, evitar a sonegação. Isso é importante, nós somos a favor disso. Aliás, esse é o ponto importante da reforma, que está sendo balizada, a simplificação e a forma como vai ser arrecadado”, detalhou.

O presidente do Sescap enfatizou ainda a importância da participação popular nesse processo de mudança. "Nossa luta não é simplesmente pela forma de arrecadar e sim pelo quanto pagamos de imposto no consumo de produtos e serviços. Nosso objetivo, obviamente, é fazer com que a população comece a participar mais. Ela não pode ficar apática em relação a esse momento porque ele vai chegar agora em julho, eles vão acabar aprovando essa reforma sem discussão. Mais uma vez, aqueles que estão lá, mais próximos dos deputados e senadores, conseguem demonstrar melhor a situação real da sua atividade."





