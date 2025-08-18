Bolsa Família chega a 558 mil famílias no PR em agosto

Mais de 558 mil famílias em todos os 399 municípios do Paraná serão contempladas em agosto com o Bolsa Família. Para isso, o investimento do governo federal no estado supera R$ 366,8 milhões, valor que garante um benefício médio de R$ 660,67. O cronograma de pagamentos tem início nesta segunda-feira (18) e segue até o dia 29, de acordo com o final do NIS (Número de Identificação Social) .

Em quatro municípios do estado – Céu Azul, Novo Itacolomi, Boa Vista da Aparecida e Santa Mariana –, os pagamentos serão realizados de forma unificada nesta segunda-feira (18). Essas cidades estão incluídas nas ações de enfrentamento a desastres, como enchentes, inundações e períodos longos de seca e estiagem.

Auxílio Gás

Em agosto, o governo federal também paga, no mesmo calendário do Bolsa Família, o Auxílio Gás, voltado a pessoas em situação de maior vulnerabilidade social no grupo de beneficiários. No Paraná, o adicional de R$ 108 referente ao valor integral de um botijão de 13 quilos de gás GLP chega a 131,9 mil famílias, a partir de um investimento federal de R$ 14,2 milhões.

Primeira Infância

No pacote de benefícios incluídos na retomada do programa desde 2023, 303,6 mil crianças de zero a seis anos recebem o Benefício Primeira Infância no Paraná neste mês. Isso significa um adicional de R$ 150 destinado a cada integrante dessa faixa etária na composição familiar. O investimento para assegurar o repasse a esse público no estado é de R$ 40,6 milhões.



Foto: MDS/Divulgação



Complementares

O Bolsa Família também prevê outros benefícios complementares, no valor adicional de R$ 50, que chegam a 454 mil crianças e adolescentes de sete a 18 anos, além de beneficiar 21,8 mil gestantes e 10 mil nutrizes no estado. Para esses pagamentos, o investimento federal supera R$ 20,9 milhões.

Prioritário

Em agosto, o Bolsa Família alcança no Paraná, em seu grupo prioritário, 12.614 famílias em situação de rua, 5.550 famílias indígenas, 958 famílias quilombolas, 270 famílias com crianças em situação de trabalho infantil, 1.646 famílias com pessoas resgatadas de trabalho análogo ao escravo e 14.364 famílias de catadores de material reciclável.

Por município

A capital paranaense é o município com maior número de beneficiários no estado. Curitiba tem, em agosto, 57.051 famílias atendidas. Na sequência das cidades com maior número contemplados no Paraná estão Londrina (26.655), Foz do Iguaçu (20.267), Ponta Grossa (17.168) e São José dos Pinhais (15.038).

Valor Médio Cidade com 4.481 habitantes e 155 famílias atendidas, Itaguajé é o município paranaense com maior valor médio de benefício em agosto: R$ 719,23. Em seguida aparecem Floresta (R$ 714,87), São José da Boa Vista (R$ 710,54), Carambeí (R$ 706,56) e Carlópolis (R$ 706,46).



Foto: MDS/Divulgação



Nacional

Em âmbito nacional, o Bolsa Família contempla 19,19 milhões de famílias em agosto. O valor médio de repasse é de R$ 671,54, a partir de um investimento de R$ 12,8 bilhões do Governo Federal.

Perfil

Como costuma ocorrer no Bolsa Família, 83,9% dos responsáveis familiares são mulheres: 16 milhões. Do total de 50 milhões de pessoas nas famílias que recebem os benefícios em agosto, 29,28 milhões são do sexo feminino (58,51%). As pessoas de cor preta/parda representam a predominância entre os beneficiários: 36,67 milhões (73,26%).

Proteção

Outra criação da nova versão do Bolsa Família, a Regra de Proteção permite aos beneficiários permanecerem no programa por até um ano, mesmo depois de conseguirem emprego com carteira assinada ou aumento de renda. Nesse caso, a família recebe 50% do valor. Esse parâmetro atinge, em agosto, 2,63 milhões de famílias.

Regiões

No recorte por regiões, o Nordeste reúne o maior número de contemplados em agosto. São 8,92 milhões de beneficiários, a partir de um investimento de R$ 5,97 bilhões. Na sequência aparece a região Sudeste (5,42 milhões de famílias e R$ 3,56 bilhões em repasses), seguida por Norte (2,49 milhões de famílias e R$ 1,76 bilhão), Sul (1,33 milhão de beneficiários e R$ 876,87 milhões) e Centro-Oeste (1,01 milhão de contemplados e R$ 682,74 milhões).

Estados

Na divisão por unidades federativas, o maior número de contemplados em agosto está na Bahia. São 2,34 milhões de famílias no estado, a partir de um aporte de R$ 1,55 bilhão. São Paulo aparece na sequência, com 2,24 milhões de contemplados. Em outros seis há mais de um milhão de integrantes: Pernambuco (1,49 milhão), Rio de Janeiro (1,44 milhão), Minas Gerais (1,44 milhão), Ceará (1,37 milhão), Pará (1,27 milhão) e Maranhão (1,17 milhão).

Valor Médio

Roraima é o estado com maior valor médio de repasse para os beneficiários em agosto: R$ 733. O Amazonas, com R$ 723, o Acre, com R$ 721, e o Amapá, com R$ 718, completam a lista das quatro maiores médias nos estados e formam o grupo dos únicos estados com valor médio acima de R$ 700.

Municípios

Quando o recorte leva em conta os 5.570 municípios brasileiros, o maior valor médio está em Uiramutã, cidade de 13,7 mil habitantes em Roraima, com 2.219 famílias atendidas e tíquete médio de R$ 1.013,05. Na sequência aparecem Campinápolis (MT), com R$ 911; Santa Rosa do Purus (AC), com R$ 893, e Jordão (AC), com R$ 879. (Com informações da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República)

