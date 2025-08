Brasil recorre à OMC contra tarifas de Trump

O Brasil recorreu, nesta quarta-feira (6), à Organização Mundial do Comércio (OMC) contra as tarifas punitivas impostas pelo governo americano de Donald Trump, confirmaram à AFP duas fontes do governo federal.





O governo de Luiz Inácio Lula da Silva apresentou um pedido de consultas à missão dos Estados Unidos na OMC, após a entrada em vigor nesta quarta de sobretaxas de 50% sobre produtos brasileiros no mercado americano.

Esta é a primeira ação do Brasil contra as tarifas de Trump, que as justificou por uma suposta "caça às bruxas" contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, julgado por uma suposta tentativa de golpe.





O mecanismo de consultas na OMC implica a busca por uma solução negociada, que requer a aceitação de ambas as partes. É obrigatório tentar essa opção antes de passar para um processo de arbitragem.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou nesta quarta que se reunirá virtualmente na próxima quarta-feira, 13 de agosto, com o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, para tratar das tarifas.

Internamente, o governo brasileiro prepara medidas de contenção para setores afetados pelas sobretaxas alfandegárias.

Haddad disse que sua pasta apresentará nas próximas horas um pacote de apoio focado especialmente em pequenos produtores "sem alternativas" à exportação para os Estados Unidos. "O governo do presidente Lula atuará no sentido de garantir a soberania nacional", afirmou o ministro a jornalistas.





