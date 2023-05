Brasileiros e indianos se unem para ganhos comuns em alta tecnologia

De repente, os indianos. Transitando pelo centro, em rodinhas de conversa nas áreas públicas, comprando os ingredientes do almoço nas gôndolas dos hipermercados, com os tacos achatados rebatendo a bola de cortiça e couro do críquete nos gramados do Zerão.





Desde a chegada da Tata Consultancy Services (TCS), em 2018, a cidade especializada em acolher a diversidade do mundo passou a entender e aprender com as filhas e os filhos do país que acaba de se tornar o mais populoso do planeta ao ultrapassar a China.

O desenvolvimento tecnológico é o motivo desta aproximação de povos aparentemente tão distintos, mas que se mostram cada vez mais dispostos a caminhar juntos.





O intercâmbio econômico entre o B e o I do BRICS promete e a Folha de Londrina dá sua parcela de contribuição para reforçar estes laços com a realização da 18ª edição do Encontros Folha, o primeiro da 10ª temporada – “Relações Brasil e Índia: O Desenvolvimento das Tecnologias de Alta Performance”. O evento está marcado para o pós-feriadão. Começa às 8 horas da quarta-feira (3), no Centro de Convenções do Aurora Shopping. As inscrições podem ser feitas na plataforma Sympla neste link.

O Encontros Folha é um projeto institucional do Grupo Folha de Londrina cuja finalidade é aprofundar o debate sobre questões que envolvem as perspectivas socioeconômicas da sociedade paranaense, com foco em inovação e tecnologia.





“Sabemos a importância da Índia no avanço tecnológico global. É um dos principais países neste campo, com participação significativa no mercado brasileiro e com grande influência em Londrina”, afirma o superintendente do Grupo Folha, Nicolás Mejía. “Para nós é um orgulho - e ao mesmo tempo uma grande responsabilidade – fomentar o debate sobre este tema. Esperamos com isso contribuir para o desenvolvimento desta relação”.





