Caixa paga Auxílio Brasil e vale-gás a partir desta terça

O pagamento do Auxílio Gás e do Auxílio Brasil começa nesta terça-feira (18) em todo o país. O saque pode ser feito nas agências e em terminais de autoatendimento da Caixa Econômica Federal, além de lotéricas e correspondentes bancários. O valor também pode ser usado para pagamento de compras e contas, por meio do aplicativo Caixa Tem.

Em 2022, o pagamento dos dois benefícios seguirá o mesmo calendário, que varia conforme o número final do NIS (Número de Identificação Social). Nesta terça, recebem os beneficiários que possuem NIS com final 1. Os depósitos de janeiro seguirão até o dia 31. O pagamento do Auxílio Brasil, que tem valor mínimo de R$ 400, é mensal e o Auxílio Gás, no valor de R$ 52 por família, será pago a cada dois meses às famílias selecionadas.

Segundo o Ministério da Cidadania, 5,58 milhões de famílias receberão o auxílio para a compra do gás.

Cerca de 108 mil famílias moradoras dos cem municípios da Bahia e Minas Gerais que decretaram estado de calamidade por causa das chuvas receberam o valor antecipadamente, em 27 de dezembro.

De acordo com o ministério, 3,06 milhões de famílias foram incluídas no Auxílio Brasil em janeiro, que passa a totalizar 17,5 milhões de lares participantes. Em São Paulo, 482 mil famílias passam a receber o benefício a partir desta terça. O estado possui 2,1 milhões de famílias contempladas, diz a pasta.



Como sacar



Os valores do Auxilio Brasil e o vale-gás poderão ser sacados e movimentados online de maneira semelhante. Cartões e senhas utilizados para saque do Auxílio Brasil poderão ser utilizados para o recebimento do Auxílio Gás, informou a Caixa.

Os saques com o cartão do programa podem ser feitos nos terminais de autoatendimento e em agências da Caixa, nas lotéricas e nos correspondentes Caixa Aqui (empresas contratadas pela instituição financeira para prestar serviços bancários em seu nome). Nos dois últimos, além do cartão do benefício, é necessário apresentar documento de identificação.

Caso opte por fazer o saque utilizando o aplicativo Caixa Tem, o beneficiário deve gerar um código (chamado de token). Para isso, deve selecionar no aplicativo a opção "saque sem cartão". Em seguida, deve clicar em "gerar código para saque". O código tem validade de uma hora e também pode ser usado para retirar valores em caixas eletrônicos, agências, lotéricas ou unidades de correspondentes bancários.

Se preferir não sacar o dinheiro, o beneficiário pode utilizar o aplicativo Caixa Tem para realizar compras em estabelecimentos como mercados e farmácias por meio do cartão de débito virtual ou função QR Code. No aplicativo e nas lotéricas também é possível pagar contas de gás, água, luz, telefone e boletos diversos com o valor dos benefícios.



Como consultar



Para saber se a parcela do Auxílio Brasil está disponível, o beneficiário pode consultar o aplicativo Caixa Tem ou o aplicativo Auxílio Brasil. A consulta também pode ser feita pelo telefone 111, com o número do CPF ou NIS.

A Caixa deposita os pagamentos na poupança social digital, aberta automaticamente em nome dos responsáveis pela família e acessada pelo aplicativo Caixa Tem. O valor também pode ser depositado pelo banco na poupança Caixa Fácil cadastrada, que não permite saques com o cartão do programa ou movimentação dos valores pelo aplicativo Caixa Tem. O pagamento também pode ser disponibilizado direto para o saque com o cartão social.



Quem tem direito