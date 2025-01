Cambé começa a distribuir carnês do IPTU nesta semana

A Secretaria Municipal de Fazenda de Cambé (Região Metropolitana de Londrina) finalizou o lançamento do IPTU (Imposto Territorial Predial Urbano) 2025.





Os boletos podem ser acessados de forma on-line e, nesta semana, os Correios começam a distribuição dos carnês físicos nas residências. O contribuinte que fizer o pagamento à vista até o vencimento, no dia 15 de março, tem direito a desconto de 25% do valor.

O contribuinte também pode optar por parcelar o Imposto em duas vezes, com desconto de 20%; três vezes, com desconto de 15%; e até quatro vezes, com desconto de 10%. Todas as primeiras parcelas também vencem no dia 15 de março.





De acordo com dados da Secretaria, Cambé possui hoje 44.291 imóveis tributáveis, sendo 35.753 construídos e mais 8.521 terrenos vagos.

Deste número, 1.732 imóveis foram beneficiados com isenção total ou parcial do IPTU por situação de vulnerabilidade econômica em um programa estabelecido pela Prefeitura para garantir maior justiça tributária.





EXPECTATIVA DE ARRECADAÇÃO

Ao todo, foi lançado de imposto o valor de R$ 54 milhões. Mas o secretário municipal de Fazenda, Gabriel Candido, ressalta que por conta dos descontos e também de mais de R$ 1 milhão de isenção total ou parcial para contribuintes em vulnerabilidade, a expectativa de arrecadação é de R$ 32.6 milhões.





Em 2025, o IPTU teve uma correção de 10,48%. Dessa porcentagem, 5,29% é referente ao Termo de Ajuste de Conduta (TAC). O secretário explica que de 2010 a 2015, a gestão municipal não aplicou a correção monetária. Com isso, o Ministério Público fez o TAC para que, nos próximos anos, fosse repassada a inflação do período, de 53%.





A última parcela do Termo está sendo repassada agora em 2025. A correção, portanto, é de 5,29% do TAC, mais o reajuste da inflação do último ano. O valor ainda contabiliza a taxa de coleta de lixo e a contribuição de iluminação (apenas para imóveis vagos).





