Cambé sedia mutirão de empregos com vagas também em Londrina e Ibiporã

Cambé sedia nesta quinta-feira (23) a segunda edição do Conecta Norte, unindo a cidade com Londrina e Ibiporã em um feirão do emprego com mais de 300 oportunidades em diversas funções. O evento acontece no Centro de Eventos, na Rua Espanha, 289, das 8h30 às 17h. As senhas para atendimento serão distribuídas até as 14h.





O Conecta Norte é uma articulação entre as prefeituras, para garantir uma oportunidade de emprego para moradores dos três municípios, reunindo empresas da região para recrutamento ao longo do dia. Com isso, são feitas entrevistas de emprego, ofertadas vagas de estágio e programas de aprendizagem, além de cursos gratuitos de qualificação profissional.

Ao todo, são mais de 50 empresas que farão recrutamento durante o evento. Serão ofertadas vagas de auxiliar administrativo, auxiliar financeiro, assistente de logística, produção, vendedor interno, agente de prevenção, operador de caixa, operador de empilhadeira, operador de máquina, entre outros.



