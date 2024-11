Ceasa espera vender 4% a mais neste fim de ano em relação a dezembro de 2023

Produtores de hortifrúti estão empolgados com a chegada das festas de final de ano. As cinco unidades da Ceasa Paraná (Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Foz do Iguaçu) esperam comercializar até 4% mais produtos hortifrutigranjeiros em dezembro deste ano, em comparação ao mesmo mês de 2023.





Em dezembro do ano passado, a Ceasa Paraná vendeu 117 mil toneladas de hortifrútis. “Nossa expectativa é de um aumento entre 3% e 4% nessa comercialização neste período de fim de ano em virtude da qualidade e dos bons preços que o mercado vem apresentando e mostrando para nós. E também pelo aumento da procura da população por uma alimentação mais saudável”, destaca Éder Eduardo Bublitz, diretor-presidente da Ceasa Paraná.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Durante as festas, as famílias tradicionalmente costumam consumir mais frutas, verduras e legumes. “No final do ano, o destaque principal é para as frutas. Pêssego, abacaxi, mamão, maçã, assim como as frutas importadas, têm aumento grande das vendas.”



Publicidade





O mercado de flores também é aquecido nesta época do ano. “A população costuma comprar flores para presentear familiares, amigos, colegas de trabalho. Então ocorrem aumentos interessantes nas vendas desse setor de plantas ornamentais aqui do nosso Mercado de Flores da Ceasa de Curitiba”, exemplifica.





EXPECTATIVA EM LONDRINA

Publicidade





No entreposto da Ceasa em Londrina, a expectativa em dezembro deste ano é ampliar em 10% o volume financeiro vindo da venda de hortifrúti em comparação ao mesmo mês de 2023, quando foram comercializadas 18,1 mil toneladas de produtos hortifrutigranjeiros. O valor somado, em dezembro do ano passado, chegou a R$ 69,8 milhões.





Na Ceasa de Londrina, a cereja é uma fruta muito demandada no mês de dezembro, pois seu consumo é associado às festas natalinas. E a época de produção da cereja no Chile e na Argentina coincide com este período, sendo esses os principais países que exportam a fruta para o Brasil.





A romã é outra fruta que tem maior consumo nesta época do ano, relacionada a simpatias/superstições no dia de Ano Novo. A flor poinsétia (flor-do-natal, estrela-do-natal ou bico-de-papagaio) e as tuias-holandesas (tuia-limão) ganham destaque nesta época do ano, sendo muito utilizadas nas decorações natalinas.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: