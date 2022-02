Cesta básica atinge valor recorde em Londrina

O valor da cesta básica em Londrina atingiu o maior patamar da série histórica registrada pelo Nupea (Núcleo de Pesquisas Aplicadas) da UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná) desde 2003. Em fevereiro, o preço da cesta para uma pessoa adulta foi de R$ 579,45. Já para atender uma família composta de dois adultos e duas crianças, o valor sobe para R$ 1.738,34, uma variação de 7,81% em relação ao mês anterior.

O levantamento feito nesta segunda-feira (28) em 11 redes supermercadistas que atuam em Londrina já havia registrado uma elevação de 6,2% em janeiro em relação a dezembro, o que significa que em dois meses, a cesta básica já acumula alta de 14,5% na cidade. Já no período dos últimos 12 meses, a inflação dos alimentos chega a 23,3%.

Dos 13 itens que compõem a cesta básica nacional, nove apresentaram aumento nos preços em relação ao mês anterior. As principais variações foram do tomate (30%), batata (14,2%), e feijão (10,8%). Também contribuíram para a alta geral o leite, margarina, carne, óleo, pão e farinha.





Considerando que o arroz e o café mantiveram estabilidade de preço em relação a janeiro, apenas dois produtos ficaram mais baratos: açúcar (5,2%) e banana (-5,2%).





O recorde do preço da cesta básica na cidade havia sido registrado em outubro do ano passado, quando a soma dos 13 itens para uma pessoa adulta custava R$ 549,03. Agora, com o novo preço quase R$ 20 acima do recorde anterior, os pesquisadores explicam que o valor total é obtido a partir dos preços dos onze supermercados.

No entanto, se o consumidor se dispusesse a adquirir os produtos de menor preço em cada um dos supermercados pesquisados, conseguiria esta mesma cesta por R$ 506,72, uma economia de 12,5%.





