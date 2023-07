Cesta básica em Londrina segue com preço estável em julho; carne tem aumento de 9,5%

O valor da cesta básica no mês de julho apresentou estabilidade em Londrina, de acordo com o Nupea - Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas, com uma leve diminuição de 0,4% no preço dos produtos. A pesquisa feita em 11 redes de supermercados aponta o valor médio de consumo é de R$ 556,34.

Segundo a pesquisa, os alimentos que tiveram a maior redução nos preços, em comparação com o mês de junho, foram a batata (- 27,1%), o feijão (-17,1%) e o tomate com - 11,6% de queda nos preços. Entre os produtos com alta nos valores, estão a carne, com 9,5% alta; o óleo, com 6,9%; e a margarina com 6,7%.

De acordo com o consultor econômico da ACIL - Associação Comercial e Industrial de Londrina, Marcos Rambalducci, a estabilidade climática fez com que o preço de produtos do hortifruti caísse. Já a carne, tem o preço pautado pelas importações do mercado internacional.





se o consumidor se dispusesse a adquirir os produtos de menor preço em cada um dos supermercados pesquisados, conseguiria esta mesma cesta por R$ 435,36 uma economia de 21,7%.







Mas, em uma situação mais real, se o consumidor comprar todas as mercadorias que compõe a cesta básica no supermercado que apresenta os menores preços pagará por ela R$ 464,21 ou 16,6% mais barato que a média, porém, se comprar naquele que estiver mais caro, pagará R$ 620,16 ou 11,5% mais caro que a média.