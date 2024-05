Cesta básica em Londrina sobe 4% em maio e atinge valor de R$ 605

Pela primeira vez, em 12 meses, o valor da cesta básica em Londrina ultrapassou os R$ 600. A pesquisa realizada pelo NuPEA (Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas) do campus Londrina da UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná) apontou alta de 4,46% sobre abril, encerrando maio cotada a R$ 605,77 para o consumo de uma pessoa.





A batata foi o item com maior alta de um mês para o outro, com aumento de mais de 41%.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Para uma família de quatro pessoas, considerando dois adultos e duas crianças, a mesma cesta básica sairia por R$ 1.817,30, 22,30% acima do salário mínimo nacional, de R$ 1.412.







Em abril, a cesta básica havia sido cotada a R$ 579,93, com queda de 1,26% ante março. A alta observada em maio, não era prevista pelos pesquisadores do NuPEA.

Publicidade





“Surpreendeu bastante esta alta tão significativa para somente 30 dias. O maior aumento foi da batata, com alta de 41,3%. Uma comparação interessante é com o preço da batata de um ano atrás. No mesmo mês do ano passado, estava, em média, R$ 5, variando de um supermercado a outro, entre um mínimo de R$ 2,85 e um máximo de R$ 6,49”, avaliou o economista e coordenador do NuPEA, Marcos Rambalducci. Em maio, o preço da batata oscilou entre R$ 8,99 e R$ 12,90, com média calculada em R$ 10,31.







O aumento no preço final da cesta, disse o economista, pode ser explicado pelas chuvas em áreas de produção da batata e do tomate. A tragédia climática vivida no Rio Grande do Sul também ajudam a compreender o aumento no preço de alguns produtos, como o arroz.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: