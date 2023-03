Cesta básica em Londrina tem queda de 4,3% em março

A pesquisa da Cesta Básica realizada pela média de preços de 11 redes de supermercado de Londrina mostra apresentou queda de 4,3% em março em comparativo com fevereiro desde ano.





O levantamento foi divulgado nesta sexta-feira (31) pelo Nupea (Núcleo de Pesquisas Aplicadas da UTFPR e UEL) e considera o valor de 13 produtos que compõem a cesta de alimentos. É o segundo mês consecutivo de queda. Em fevereiro já havia registrado diminuição de 3,7%.

A batata apresentou queda de 18,4%. O açúcar está 14,1% mais em conta e óleo de cozinha teve queda de 10% nas gôndolas dos supermercados no mês de fevereiro. Por outro lado, a banana ficou 14,3% mais cara, seguida do leite com alta de 5,5% e feijão 3,1% . O preço do pão permaneceu estável (variação menor de 1%).





Já a carne, que é o produto que tem maior peso na cesta básica (neste mês, 42,2%), apresentou redução de 8,27% neste mês ficando na média a R$ 35,58 o quilo lembrando que na pesquisa passada estava a R$ 38,79. A carne tem como referência sempre o coxão mole.

A cesta básica em Londrina custou em março R$ 556,55 contra R$ 581,58 no mês anterior. Esse é o valor médio.





Se o consumidor se dispusesse a adquirir os produtos de menor preço em cada um dos supermercados pesquisados, conseguiria pagar pela mesma cesta o valor de R$ 429,55 uma economia de 22,8%.





(Com informações do Nupea.)