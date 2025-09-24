Cidades Inteligentes: Londrina ultrapassa Maringá em ranking

Londrina subiu sete posições no ranking Connected Smart Cities 2025 e superou Maringá na disputa entre as cidades mais inteligentes e conectadas do Brasil. O levantamento, divulgado na noite desta terça-feira (23), mostra Londrina na 17ª posição nacional, com nota 55,25. Na edição anterior, o município ocupava apenas o 24º lugar, com 33,667 pontos.
Maringá, que no ano passado estava em 23º, também avançou, alcançando a 19ª colocação neste ano, com nota 55,03 – insuficiente, porém, para se manter à frente de Londrina. A diferença entre as duas é pequena, mas representa uma inversão em um ranking frequentemente marcado pela rivalidade entre os principais centros urbanos do Norte do Paraná.
Apesar dos avanços, a liderança entre as cidades do interior paranaense não ficou com Londrina nem com Maringá. Quem se destacou foi Pato Branco (Sudoeste) que figura em 15º lugar geral, com nota 55,45, consolidando-se como referência em inovação, planejamento urbano e desenvolvimento tecnológico em municípios de médio porte. O salto de Pato Branco foi de 11 posições em um ano.
Com este resultado, Londrina ocupa a quinta posição entre as cidades da Região Sul. A primeira colocada é Florianópolis (59,63 pontos), que neste ano perdeu a liderança nacional para Vitória (ES). Na sequência estão Curitiba (57,46), Pato Branco (55,45) e Criciúma (55,31).
Eixos temáticos
Em sua 11ª edição, o ranking é elaborado pela Plataforma Connected Smart Cities em parceria com a SPin — Soluções Públicas Inteligentes e a Scipopulis, empresas que oferecem consultoria e soluções para cidades inteligentes. O objetivo é medir a capacidade dos municípios de desenvolver políticas públicas sustentáveis, atrair investimentos e promover qualidade de vida, equilibrando crescimento econômico e inclusão social.
A avaliação leva em conta mais de 75 indicadores, distribuídos em 13 eixos temáticos. Londrina se destaca em Segurança (78 pontos), Resíduos sólidos, esgoto e água (74), Telecomunicações (72) e Educação (62), áreas que impulsionaram a nota geral do município. Em posição intermediária aparecem Saúde, agricultura local e segurança alimentar (57), Governança (55), Energia (49) e Inovação e empreendedorismo (48), que indicam avanços, mas ainda com espaço para maior consolidação.
Já os indicadores que mais pressionam a cidade são Mobilidade (38), População e condições sociais (36), Habitação e planejamento urbano (34), Economia e finanças (31) e Meio ambiente e mudanças climáticas (30), considerados pontos de atenção para elevar a competitividade de Londrina nos próximos levantamentos.
Brasil
O ranking geral é liderado por Vitória (ES, 61,27 pontos), seguida por Florianópolis (SC, 59,63), Niterói (RJ, 59,07) e São Paulo (SP, 57,76). Curitiba ocupa o 5º lugar, com 57,46 pontos.
Desconsiderando as capitais, Londrina figura como a 10ª melhor avaliada do País. Entre as cidades de médio e grande porte que se destacam no ranking estão Niterói (RJ, 59,07 pontos), seguida por Barueri (SP, 56,93), Santos (SP, 56,81), Santana de Parnaíba (SP, 55,93), Sorocaba (SP, 55,90), Campinas (SP, 55,88), São Caetano do Sul (SP, 55,59), Pato Branco (PR, 55,45) e Criciúma (SC, 55,31).
Top 20 - Connected Smart Cities
