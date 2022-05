Com dois anos de 'atraso', 60ª ExpoLondrina bate recorde de público e negócios

O sucesso da 60º edição da Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina (ExpoLondrina) já era perceptível com o grande movimento nas ruas do Parque Ney Braga (zona oeste), entre os dias 01 e 10 de abril.

Mas para entender a dimensão de todo esse sucesso, os números desta edição foram divulgados nesta manhã de terça-feira (3), em entrevista coletiva. E são surpreendentes. A ExpoLondrina 2022 bateu recorde na movimentação financeira, somando R$ 1 bilhão e 864 milhões. Um incremento de 300% comparado com a edição de 2019, que movimentou pouco mais de R$ 615 milhões.

“Os resultados foram acima da nossa expectativa. Mostra a força do agronegócio e é surpreendente considerando que estamos saindo de uma pandemia. Nunca veio tanta gente e nunca se vendeu tanto, de churros a automóveis. As pessoas realmente desejaram estar aqui”, comentou o presidente da Sociedade Rural do Paraná, Antonio de Oliveira Sampaio.





Tamanha movimentação financeira se deve ao volume de vendas, mas também à inflação embutida nos preços dos produtos. “Três anos atrás, o valor era outro. Hoje tudo está mais caro, mas é inegável que tivemos sucesso desde a venda de sanduíches, passando pelos shows até os veículos. Ao todo, foram vendidos 1.350 carros e isso pra mim é impressionante”, destacou. Também foram comercializados 678 maquinários.





A bilheteria também bateu recorde, com um público de mais de 561 mil visitantes, ou seja, um média de 50 mil pessoas por dia. O total representa um aumento de 21% comparado com três anos atrás, quando 464 mil pessoas passaram pelos portões do Parque.

O número de empregos diretos e indiretos foi maior que a última edição, chegando a 8.500. Foram 1.300 novas oportunidades de trabalho nos dez dias de feira. Na área comercial, estiveram presentes 288 expositores, que movimentam a economia desde sua montagem até a desmontagem.





