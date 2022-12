Com índice de 17,2%, inadimplência em Londrina é a menor desde 2018

A taxa de inadimplência de contribuintes da Prefeitura de Londrina tem registrado redução ao longo de 2022 e, atualmente, está em 17,2%.





O dado fica abaixo da média dos últimos anos, já que, ao menos desde 2018, o índice de londrinenses em débito com o fisco municipal oscila em patamares mais elevados, chegando até a 24% nesse período.



Os números deste ano — ainda preliminares, já que o ano fiscal não terminou — foram levantados pela FOLHA com o secretário de Fazenda do município, João Carlos Perez.





Conforme o titular da pasta, a diminuição da inadimplência é relativa ao pagamento em dia do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e da taxa de lixo, que é cobrada junto com o IPTU.

Até o momento, a administração de Marcelo Belinati (PP) negociou R$ 369 milhões dos R$ 446 milhões lançados para 2022.





Perez classificou a queda como “muito boa”. Segundo ele, esse movimento de pontualidade no pagamento por parte do contribuinte local começou a ser notado ainda em 2021, alcançando maior abrangência neste ano.

Para o secretário, diferentes fatores contribuíram para isso. “Ampliação do desconto para pagamento à vista em 1% ao ano, resultando numa migração do parcelamento para o pagamento à vista, e abreviação do espaço para execução fiscal”, exemplificou.





O fortalecimento da cobrança de débitos anteriores, de acordo com Perez, também tem ajudado a combater a inadimplência.





“[Fizemos] o encaminhamento [em 2022] de 512.000 cartas-convite referente débitos tributários, pessoa física e jurídica e [também houve] a disponibilização de novas ferramentas, como o Profis online e pagamento via Pix.”





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA.