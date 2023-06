Comércio de Londrina registra pouco movimento para o Dia dos Namorados

As vendas do Dia dos Namorados ainda não engrenaram em todos os segmentos do comércio e alguns varejistas que se prepararam para a data, comemorada nesta segunda-feira (12), se dizem frustrados com os resultados registrados até o final da última semana.





A queda no poder de compra que diminuiu o volume de dinheiro em circulação, a insegurança em relação à economia e o clima quente são apontados pelos comerciantes como os principais motivos para o movimento fraco nas lojas de rua. A esperança é que os consumidores tenham deixado as compras para a última hora.

Publicidade

Publicidade





Há duas décadas trabalhando com varejo em Londrina, este é o primeiro ano de Edilaine Cordeiro da Silva no comércio de rua e, segundo ela, a experiência tem se revelado um desafio.





“Sempre trabalhei em shopping e lá era bem mais movimentado. Neste ano o comércio surpreendeu de uma forma não positiva, caíram bastante as vendas em relação aos últimos anos. Mas acredito que o movimento tenha caído no geral e as vendas estejam fracas nos shoppings também”, disse a lojista.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: