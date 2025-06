Comércio paranaense acumula alta de 2,4% nas vendas no 1º quadrimestre de 2025

O comércio varejista do Paraná registrou um aumento de 2,4% no volume de vendas entre janeiro e abril deste ano, em comparação com o mesmo período de 2024, superando a variação média nacional, que foi de 2,1%. Os dados integram a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), divulgada nesta quinta-feira (12) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).





O crescimento do movimento no setor foi acompanhado por um avanço nas receitas. Nos quatro primeiros meses do ano, o índice nominal de vendas no Estado – que representa o total arrecadado sem descontar a inflação – cresceu 8,4%, também acima da média brasileira, de 8,2%.

Entre os segmentos com melhor desempenho no acumulado do ano no Paraná, destaca-se o de eletrodomésticos, com alta de 19,5%. Em seguida, aparecem os ramos de tecidos, vestuário e calçados (11,2%), combustíveis e lubrificantes (2,4%) e hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (2,1%).





Um dos fatores que contribuíram para o resultado positivo no quadrimestre foi o desempenho observado em abril. Na comparação com o mesmo mês de 2024, o volume de vendas subiu 5,9%, o que se refletiu em um crescimento de 12,9% na receita do comércio paranaense neste mês. Também nesse recorte, os números superaram os da média nacional, que apresentou variações de 4,8% no volume e 11,5% na receita nominal.

Em relação a abril do ano passado, as maiores altas no volume de vendas para o mês ocorreram em tecidos, vestuários e calçados, com 17,1%. Na sequência, estão os eletrodomésticos (13%), outros artigos de uso pessoal e doméstico (11,7%), e os hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (8,4%).





Varejo ampliado

O IBGE também apresenta dados do chamado comércio varejista ampliado, que inclui, além dos demais segmentos, as vendas de veículos e de materiais usados na construção civil. Neste indicador, o Paraná acumula alta de 3,3% no volume de atividades no primeiro quadrimestre, com aumento de 7,8% na receita no mesmo período.

No caso de veículos, motocicletas, partes e peças, o crescimento nas vendas foi de 8,6%, com 10% a mais de entrada de recursos financeiros. Já os materiais de construção tiveram alta de 5,2% no volume vendido, enquanto a receita nominal avançou 10,1% frente ao mesmo intervalo de 2024.

Pesquisa

A PMC produz indicadores que permitem acompanhar o comportamento conjuntural do comércio varejista no País e nos estados, investigando a receita bruta de revenda nas empresas formalmente constituídas, com 20 ou mais pessoas ocupadas, e cuja atividade principal é o comércio varejista.

Os resultados completos mais recentes podem ser consultados no Sidra, o Banco de dados do IBGE. A próxima divulgação, com os resultados para maio de 2025, será em 8 de julho.