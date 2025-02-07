Pesquisar

Comércio varejista de Londrina mantém redução da inadimplência em janeiro

07 fev 2025 às 10:48

Mikhail Nilov/Pexels
Os indicadores do SPC/Acil (Serviço de Proteção ao Crédito da Associação Comercial e Industrial de Londrina), referentes ao mês de janeiro, indicam uma redução de 12,8% entre os consumidores que deixaram de pagar alguma dívida em dia e tiveram o nome inscrito no cadastro da inadimplência em janeiro de 2025, comparado com o mesmo mês do ano passado. O resultado demonstra melhora na capacidade de pagamento dos consumidores.


Já o número de consumidores que conseguiram regularizar suas dívidas para sair do cadastro de negativados, recuperando o crédito, também apresentou queda, embora pequena: 0,5% na comparação com janeiro de 2024. Para Marcos Rambalducci, consultor de economia da Acil, este dado sinaliza que, apesar da redução na inadimplência, a recuperação financeira pode estar desacelerando.

“Esses números reforçam a necessidade de acompanhamento das condições econômicas e das políticas de crédito, que podem impactar diretamente a capacidade de consumo da população nos próximos meses. Além disso, é esperado um agravamento no cenário de inadimplência com as cobranças naturais do início do ano, como IPVA, IPTU e o vencimento de gastos realizados com cartões de crédito e outras compras parceladas. Esses compromissos financeiros podem pressionar ainda mais a renda das famílias, dificultando a regularização de débitos e impactando negativamente o comércio varejista”, destaca Rambalducci.


Os dados do SPC/Acil apresentam dois índices: o dos consumidores entrantes (incluídos na restrição ao crédito), que deixaram de pagar alguma conta em dia e tiveram o nome inserido no cadastro de inadimplentes; e os saintes, que estavam com o nome no cadastro de negativados, mas negociaram ou pagaram suas dívidas atrasadas e ‘limparam o nome’, recuperando o crédito.


(Com informações da Acil)


comercio Comércio comércio local Varejo Londrina
