Comissão de Infraestrutura discute traçado do futuro Contorno Norte de Londrina

A Comissão de Infraestrutura do Norte do Paraná reuniu-se na última sexta-feira (26), na sede da Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina), com a participação online do diretor de Planejamento da Infra S/A, o engenheiro civil Cristiano Della Giustina, direto de Brasília. A Infra é uma empresa do Governo Federal, responsável por obras ferroviárias, planejamento e estruturação de projetos para o setor de infraestrutura de transportes. O deputado federal Diego Garcia articulou a participação de Giustina.





O diretor da Infra, Cristiano Della Giustina, fez uma apresentação sobre a situação no Governo Federal do projeto do Contorno Norte de Londrina. Segundo ele, foi feito um traçado que servirá para o leilão que vai definir a nova concessionária. Mas o desenho pode mudar conforme o andamento das obras: “O traçado é referencial, porque ainda depende de definições ambientais e levantamentos topográficos e socioreferenciais, para ver as áreas mais conurbadas. Também serão feitos estudos geológicos, para ver onde o solo é mais adequado para a infraestrutura. Tudo será discutido com a comunidade local”, relatou.

Publicidade

Publicidade





Segundo o deputado estadual Tiago Amaral (PSD), um dos líderes da Comissão, o objetivo do convite a Giustina foi conhecer a ideia da Infra sobre o traçado do contorno: “Precisamos saber até que ponto ela coincide com o projeto que temos, feito pela Econorte, para entender o que é possível aproveitar, até mesmo para agilizar a obra”, explica.





Giustina recomendou que os municípios coloquem nos planos diretores a reserva de áreas para o contorno, para facilitar o processo quando chegar a fase de desapropriações. Isso deve ajudar a tornar a obra mais barata, além de agilizar o prazo para licenciamento ambiental.

Publicidade





A Comissão definiu a realização de uma reunião técnica entre as prefeituras, dentro de 15 dias, para tratar do Contorno Norte. A preocupação do deputado Tiago Amaral é garantir o melhor projeto para a região: “Temos que encaminhar uma posição conjunta nossa, senão eles é que vão definir. Como resultado, pode ser que não levem em conta as nossas discussões e o que é o melhor para o desenvolvimento da nossa região”.





Embora a obra seja esperada há muito tempo, a discussão sobre o novo traçado precisa ser feita com bastante atenção, até porque é algo que não atrapalha o processo em andamento.





O trajeto do Contorno Norte de Londrina vai causar impacto no desenvolvimento regional, influenciando a instalação de empresas. "Hoje, estão sendo liberadas construções de indústrias em áreas que podem conflitar com o traçado, por isso, a necessidade da definição do projeto", disse Conrado Scheller, prefeito de Cambé.