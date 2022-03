Concurso 2463 da Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 190 milhões

Após dez sorteios consecutivos sem ganhadores das seis dezenas da Mega-Sena, o concurso 2463 foi sorteado na noite desta quarta-feira (16) pela Caixa Econômica Federal, em São Paulo, com estimativa de pagar o valor total de R$ 156.987.854,95. No entanto, o prêmio acumulou, e agora está previsto para R$ 190 milhões.

Os números sorteados no Espaço da Sorte, na avenida Paulista, foram: 11 - 16 - 31 - 37 - 42 - 51.

Houve 281 apostas ganhadoras da Quina (cinco acertos), que vão levar R$ 51.216,19. Na quadra, com 4 acertos, há 20.541 apostas ganhadoras do valor de R$ 1.000,90.





Segundo a Caixa, a probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 4,50) é de uma em mais de 50 milhões. Na aposta com sete números (que custa R$ 31,50), a chance sobe para uma em 7,1 milhões.



O valor de uma aposta simples é de R$ 4,50. As apostas para a Mega ou para qualquer outro jogo das Loterias Caixa podem ser feitas presencialmente, em uma casa lotérica, ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa.

Pela internet, é necessário que o valor mínimo seja de R$ 30. Ou seja, no caso da Mega-Sena, é necessário fazer pelo menos sete apostas com seis números ou uma com sete dezenas. Também é possível mesclar com outros jogos, como Quina ou Lotomania, por exemplo.