Concurso 2518 da Mega-Sena acumula e vai a R$ 75 milhões; veja os números

A Caixa Econômica Federal realizou na noite deste sábado (10) o sorteio do concurso 2518 da Mega-Sena, que previa o total R$ 70 milhões para quem acertar as seis dezenas do prêmio principal. No entanto, não houve apostadores, e o acumulado está em R$ 75 milhões.







Os números sorteados no Espaço da Sorte, na avenida Paulista, em São Paulo, foram: 03 - 22 - 23 - 44 - 53 - 60.