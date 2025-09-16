Concurso 'Café Qualidade Paraná 2025' abre inscrições para produtores

Produtores interessados em participar da 23ª edição do Concurso Café Qualidade Paraná já podem se inscrever, gratuitamente, até o dia 30 de setembro, em qualquer unidade municipal do IDR-Paraná (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – Iapar-Emater).





O certame é aberto a proprietários, meeiros, arrendatários e parceiros, que podem inscrever apenas um lote. É possível concorrer nas categorias natural (via seca, em que os grãos são secados inteiros) ou cereja descascado (via úmida, que retira a polpa antes da secagem). Os lotes devem ter uma saca (60 kg) de café beneficiado, com peneira 16 ou superior, umidade inferior a 11,5% e, no máximo, 12 defeitos.

Os cafés inscritos são avaliados em duas etapas: a primeira analisa características físicas conforme a COB (Classificação Oficial Brasileira), para identificação de grãos quebrados, ardidos ou danificados por insetos. A segunda etapa é a prova de xícara, conduzida segundo o protocolo da Associação de Cafés Especiais (SCA, na sigla em inglês) que avalia aroma, sabor, acidez, doçura, corpo, equilíbrio e retrogosto.





Os cinco primeiros colocados em cada categoria terão seus lotes adquiridos com base na cotação da B3 (Bolsa de Valores do Brasil) do dia anterior ao encerramento do concurso, acrescida de um ágio mínimo de 50%. O anúncio dos vencedores feito durante a cerimônia de encerramento, marcada para o dia 25 de novembro, em Curitiba.

O regulamento completo está disponível no site do concurso.





SERVIÇO:

23º Concurso Café Qualidade Paraná





Inscrições: até 30 de setembro

Local: escritórios municipais do IDR-Paraná

Informações: www.cafequalidadeparana.com.br



IDR-LONDRINA

Rodovia Celso Garcia Cid, km 375 - CEP 86047-902



Tel.: (43) 3376-2000

E-mail: [email protected]

