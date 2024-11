Concurso para Ministério da Saúde terá 319 vagas em cargos de nível médio e superior

O MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos) autorizou, por meio de uma portaria, o preenchimento de 319 de vagas efetivas no MS (Ministério da Saúde). Além das contratações efetivas, uma portaria que também foi publicada nesta quinta-feira (14) prevê a convocação de outras 300 pessoas para o preenchimento vagas temporárias.





O Ministério da Saúde será o responsável pela realização do concurso e do processo seletivo simplificado para as contratações temporárias. O ministério tem um prazo de seis meses para a publicação do edital, que deverá ser formulado após a seleção da banca organizadora.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Os salários iniciais para os cargos ainda não foram divulgados, mas deverão ser disponibilizados junto ao edital das provas.





Após a divulgação do edital, o prazo máximo para a aplicação das provas é de dois meses. A convocação para os cargos depende, no entanto, da adequação orçamentária e financeira do órgão.

Publicidade