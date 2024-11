Construhub do Sinduscon PR Norte conquista Prêmio de Excelência Sindical da Indústria

O Construhub-Sinduscon Paraná Norte garantiu o primeiro lugar no Prêmio de Excelência Sindical, promovido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). Em solenidade realizada nesta quarta-feira, o centro de inovação do Sinduscon recebeu o troféu na categoria Sindicato. A premiação tem como objetivo valorizar, ampliar e fortalecer a representatividade da indústria brasileira e é realizada em parceria com as Federações, como a Federação das Indústrias do Paraná (FIEP), da qual o Sinduscon é filiado. Após a entrega da premiação os vencedores participaram de uma mesa redonda para compartilhar experiências.





O Construhub, localizado em Londrina-PR, foi inaugurado em 2022 com o propósito de “Conectar a Construção Civil ao Futuro”. Atualmente, oferece suporte abrangente para mais de 50 startups, contribuindo com soluções para os desafios do setor e para o crescimento do ecossistema de inovação regional. Os empreendedores conectados recebem apoio para o desenvolvimento de tecnologias, capacitação empreendedora e acesso a uma rede de contatos que inclui especialistas da academia, mercado e grandes players do setor. O Construhub conta com o Sebrae-PR entre seus parceiros.

“Orgulho em receber este Prêmio em nome do Sinduscon Paraná Norte. Essa conquista é resultado do trabalho de toda a equipe e reforça que estamos no caminho certo investindo cada vez mais em inovação para manter o setor em nossa região saudável e competitivo, comemorou Celia Catussi, presidente do Sinduscon Paraná Norte.





“Com esses projetos, estamos celebrando a conquista e o compromisso dessas entidades com o fortalecimento do associativismo. Ficamos muito animados com o expressivo número de participantes, especialmente com a qualidade e a diversidade das iniciativas. Esse sucesso demonstra a capacidade dessas entidades de buscar soluções para os desafios do mundo moderno”, afirma a chefe de gabinete da CNI, Danusa Costa Lima.

Conheça os vencedores e respectivos projetos premiados:

Categoria Federação

1º lugar: Federação das Indústrias do Estado do Pará (FIEPA) - Redes

2º lugar: Federação das Indústrias do Distrito Federal (FIBRA) - Hub da Indústria

3º lugar: Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC) - Indústria Sustentável: Programa de Certificação – Selo ESG-FIEC

Categoria Sindicato

1º lugar: Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon Paraná Norte) - ConstruHub

2º lugar: Sindicato das Empresas de Extração de Areia do Estado de Goiás (Sindiareia) - Projeto Peso Certo, Preço Justo

3º lugar: Sindicato Patronal da Indústria Mecânica de Joinville e Região (Sindimec) - Programa Selo Confiança SINDIMEC

Primeira edição teve mais de 300 iniciativas inscritas

O Prêmio Excelência Sindical é uma iniciativa da CNI, em parceria com as Federações de indústria, que reconhece federações e sindicatos empresariais que se destacaram na promoção e fortalecimento do sistema sindical da indústria. Nesta primeira edição, foram mais de 300 ações inscritas nas categorias federação e sindicato.