Consulado da Alemanha começa a funcionar no Parque Ney Braga, em Londrina

Londrina agora conta com um Consulado da Alemanha, e o local escolhido para sediar o escritório é o Parque Ney Braga. A novidade foi oficializada em fevereiro e as atividades já estão em pleno funcionamento. O novo Consul Honorário é Ricardo Neukirchner, que também é diretor da Sociedade Rural do Paraná.





Com o objetivo de representar a Alemanha na região, fortalecendo as relações bilaterais entre Brasil e Alemanha, o escritório atuará na integração do comércio, indústria, educação e agronegócio, por meio de parcerias, cooperação, investimentos e programas de estudo.

O Consulado oferece serviços de documentação como emissão de passaportes, suporte na obtenção da cidadania alemã, documentos de identidade, certidão de casamento, homologação de divórcio, declaração de sobrenome, autenticação de documentos e certificados. Além de serviços emergenciais em casos de acidente, doença, óbito, vítimas de crime, detenção e assistência jurídica.





"A chegada do consulado destaca a importância estratégica de Londrina como um centro de influência e atividade no estado. Esta nova localização oferecerá uma base operacional eficaz para atender às necessidades dos cidadãos alemães e brasileiros na região, facilitando o acesso a uma variedade de serviços consulares", destaca o Consul e diretor da SRP, Ricardo Neukirchner.

Para Marcelo Janene El-Kadre, presidente da Sociedade Rural do Paraná, a instalação do consulado no Parque Ney Braga é uma conquista significativa, especialmente considerando a relevância do agronegócio nas relações bilaterais entre Brasil e Alemanha.





"A Alemanha é a quinta maior parceira comercial do agronegócio brasileiro no mundo, e estreitar esses laços é essencial para o fortalecimento do setor. Com a presença do Consulado, ganhamos um aliado estratégico que pode facilitar a atração de novas oportunidades e investimentos para o Estado", destaca Marcelo Janene El-Kadre, presidente da SRP.

Serviço







Escritório do Consulado da Alemanha em Londrina

Endereço: Parque Ney Braga (Av. Tiradentes, 6275), próximo à entrada principal

Horário de atendimento: 8h às 12h | 13h às 16h30 (mediante agendamento)