Papelarias cheias

Consumidor vai às papelarias de Londrina neste domingo, véspera de volta às aulas

Walkiria Vieira - Grupo Folha
02 fev 2025 às 17:43

Fernanda e Marcelo Villa compraram uma mochila para o filho, Guilherme: conforto e qualidade | Foto: Walkiria Vieira
Walkiria Vieira/Grupo Folha
O primeiro domingo do mês de fevereiro e o início das aulas nesta segunda-feira (3) foram motivos que levaram várias famílias às papelarias de Londrina para comprar todos os itens ou apenas finalizar a lista de material escolar para o ano letivo de 2025.


Com as lojas abertas das 9 às 17 horas, neste domingo (2), a oportunidade foi bem aproveitada pela social media Fernanda Villa, 46 anos. Moradora da região oeste de Londrina, Villa estava com o marido Marcelo e filho caçula, Guilherme - que irá ingressar no último ano da educação infantil, antes do ensino fundamental.

Ativo e observador, Guilherme escolhe um modelo com tema de Games e a família reconhece que ele sabe se comportar na hora da compra, por isso não há motivo de não levá-lo junto. "Queríamos uma mochila até mais chique, mas ele escolheu essa e é um item que investimos um pouco mais, pois buscamos conforto, qualidade e por ser um artigo comprado apenas uma vez por ano", pensa.


Negociação

Antes de concretizar a compra, a família esteve em uma outra loja do centro presencialmente e ficou contente pela negociação, o conforto da papelaria e também por estar aberta em um domingo. "Preferimos vir de manhã mesmo e daqui vamos pegar a estrada e almoçar com a família em Cornélio Procópio", comenta.


Moradora de Londrina, a merendeira Marcela Bicker, 41 anos, também considerou uma opção ótima a abertura das papelarias no último domingo. "Durante a semana é mais complicado para mim e eu me lembrei que no ano passado abriu e decidi vir", relata. A filha dela, Manuela, irá cursar o 1º ano do ensino fundamental em 2025. A menina escolhe uma mochila cor-de-rosa e estampa o sorriso no rosto diante do apoio dos pais.


LEIA MAIS NA FOLHA DE LONDRINA.


Consumidor vai às papelarias no domingo, véspera de volta às aulas
No primeiro domingo de fevereiro, famílias de Londrina aproveitam para comprar material escolar. Veja como foi a movimentação nas papelarias.
aula Aulas Volta às aulas compras Material escolar Londrina
