Consumidor vai às papelarias de Londrina neste domingo, véspera de volta às aulas

O primeiro domingo do mês de fevereiro e o início das aulas nesta segunda-feira (3) foram motivos que levaram várias famílias às papelarias de Londrina para comprar todos os itens ou apenas finalizar a lista de material escolar para o ano letivo de 2025.





Com as lojas abertas das 9 às 17 horas, neste domingo (2), a oportunidade foi bem aproveitada pela social media Fernanda Villa, 46 anos. Moradora da região oeste de Londrina, Villa estava com o marido Marcelo e filho caçula, Guilherme - que irá ingressar no último ano da educação infantil, antes do ensino fundamental.

Ativo e observador, Guilherme escolhe um modelo com tema de Games e a família reconhece que ele sabe se comportar na hora da compra, por isso não há motivo de não levá-lo junto. "Queríamos uma mochila até mais chique, mas ele escolheu essa e é um item que investimos um pouco mais, pois buscamos conforto, qualidade e por ser um artigo comprado apenas uma vez por ano", pensa.





Negociação

Antes de concretizar a compra, a família esteve em uma outra loja do centro presencialmente e ficou contente pela negociação, o conforto da papelaria e também por estar aberta em um domingo. "Preferimos vir de manhã mesmo e daqui vamos pegar a estrada e almoçar com a família em Cornélio Procópio", comenta.





Moradora de Londrina, a merendeira Marcela Bicker, 41 anos, também considerou uma opção ótima a abertura das papelarias no último domingo. "Durante a semana é mais complicado para mim e eu me lembrei que no ano passado abriu e decidi vir", relata. A filha dela, Manuela, irá cursar o 1º ano do ensino fundamental em 2025. A menina escolhe uma mochila cor-de-rosa e estampa o sorriso no rosto diante do apoio dos pais.





