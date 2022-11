Consumidores podem participar de mutirão on-line de negociação de dívidas

Desde o dia 1º de novembro, está sendo realizado mais um mutirão on-line de negociação de dívidas junto a bancos e instituições financeiras, com a participação do Procon-LD de Londrina, em conjunto com os demais órgãos de defesa do consumidor do Paraná.





O mutirão prossegue até o dia 30 deste mês e é feito exclusivamente pela internet, através da plataforma de solução de conflitos.



Por meio da iniciativa, os consumidores têm a oportunidade de obter melhores condições para quitar suas dívidas junto a instituições financeiras, incluindo situações relativas a crédito, cheque especial, empréstimos e financiamentos, entre outras.





O presidente do Procon-LD, Thiago Mota, ressaltou que o mutirão representa uma ótima oportunidade para o cidadão entrar em 2023 com nome ‘limpo’ e sem pendências.

“É uma chance para o consumidor quitar suas dívidas de forma simples e rápida, visto que ele pode renegociar suas pendências e débitos com instituições financeiras sem precisar sair de casa, ou ir presencialmente ao banco ou ao Procon. A plataforma consumidor.gov.br está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana”, enfatizou.





COMO ADERIR

Para participar do mutirão on-line, o consumidor deve fazer o seu cadastro na plataforma, quando receberá um login e senha.

O próximo passo é utilizar a ferramenta de busca on-line, disponível no sistema, para localizar a instituição junto à qual a dívida foi estabelecida.

Após selecionar a organização, o consumidor deve fazer o relato do seu problema, informando que deseja participar do mutirão de renegociação de dívidas. No momento do preenchimento do registro o cidadão precisa informar corretamente telefones e e-mail para contato, pois esses dados facilitarão o atendimento por parte dos fornecedores participantes.





Após finalizar o registro, o banco ou a instituição financeira têm o prazo de 10 dias para apresentar uma proposta ou resposta para o consumidor. Terminado o prazo para a resposta da empresa, o cliente tem 20 dias para avaliar o retorno dado.





Os consumidores que tiverem alguma dificuldade podem entrar em contato com o Procon de Londrina, pelos telefones (43) 3372-4823, 3372-4824 ou 3372-4825, enviar um e-mail para [email protected] ou comparecer à sede do Procon-Ld (Rua Piauí, nº 1117). O atendimento presencial é realizado de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.





O mutirão é uma iniciativa da Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, promovida pela Febraban (Federação Brasileira de Bancos) e bancos associados, em parceria com os Procons estaduais, a Senacon, Banco Central do Brasil e Associação ProconsBrasil.