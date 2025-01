Consumo das famílias se mantém abaixo da zona de satisfação no Paraná

O índice de ICF (Intenção de Consumo das Famílias), apurada pela CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo) em parceria com a Fecomércio-PR (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná), registrou leve redução de 0,1% em dezembro no Paraná.





No cenário nacional, o ICF teve aumento de 0,2% em dezembro, apesar de uma variação anual negativa de 1,3%.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Em 2024, o indicador de consumo paranaense apresentou uma média de 99 pontos, beirando tecnicamente a zona de satisfação (100 pontos). Contudo, desde abril, o indicador entrou no patamar considerado insatisfatório, refletindo a cautela das famílias em vários aspectos do consumo.





O fator Momento para Compra de Bens Duráveis, por exemplo, registrou média de apenas 65,5 pontos, indicando insatisfação significativa.

Publicidade





Outro ponto de preocupação foi o Acesso ao Crédito, que teve uma média anual de 71,7 pontos, sinalizando dificuldades para obtenção de crédito ou empréstimos, amplificadas pelo aumento constante da inflação, que ultrapassou o limite máximo estipulado pelo Banco Central em 2024.





A Perspectiva de Consumo e a Perspectiva Profissional também ficaram abaixo da zona de satisfação, com média anual de 81,3 pontos e 85,8 pontos, respectivamente.





Por outro lado, os demais fatores avaliados tiveram médias positivas: Renda Atual (159,9 pontos), Emprego Atual (123,1 pontos) e Nível de Consumo Atual (105,9 pontos).





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: