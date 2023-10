Cresol Conecta inova juntando tecnologia e humanização

É grande o desafio hoje de atender às necessidades humanas das pessoas e, ao mesmo tempo, usar a mais sofisticada tecnologia. Pode parecer que não, mas é. Quanto mais humano nós somos, mais tendemos a valorizar aquilo que só outro ser humano pode nos oferecer.







Isso é bastante evidente hoje em dia no setor de atendimento ao cliente, nos mais variados segmentos. Desde o setor público, até as empresas que mais investem em automação, o desafio é atender bem as pessoas, de forma que se sintam satisfeitas, sem deixar de fazê-lo em grande escala, já que a cartela de clientes precisa crescer.

A Cresol Norte Paraná vem trabalhando em um projeto chamado Cresol Conecta, que é virtual, mas com um viés humanizado. “São dois processos quando a pessoa quer ingressar na cooperativa: ele conversa com pessoas e tira suas dúvidas por meios digitais. Atualmente nós temos em torno de cinco colaboradores que fazem esse trabalho por intermédio de recomendações, feitas pelos nossos próprios clientes”, explica o superintendente da Cresol Norte Paraná Ricardo Garcia.





Ele ainda explicou que Londrina tem um potencial muito grande, seja pelas grandes empresas que já estão instaladas aqui, seja pelas startups que estão sendo criadas e ganhando mercado e ainda pelas inúmeras possibilidades geradas pelo ecossistema de inovação, sobretudo no mercado agrícola, que é a grande vocação da cidade.

“A gente percebe que tem pessoas do interior vindo para Londrina, outras etnias de outros países, cada um com sua cultura e modo de viver. Nosso desafio é nos conectar a esses públicos e oferecer o melhor serviço para eles”, assegura Garcia.





“Nós ainda estamos descobrindo o melhor caminho para chegar no nosso cliente. Abrimos recentemente na Zona Sul de Londrina, uma região que congrega uma população de quase 100 mil habitantes, uma Sala de Negócios, que é outra inovação da Cresol Norte Paraná. É uma sala de conversação entre cooperado e cooperativa, onde é possível fazer todos os negócios financeiros da Cresol, exceto transações de dinheiro em espécie. A gente tá testando um modelo para vermos se podemos melhorar ainda mais nosso trabalho na oferta de soluções para o cooperado”, detalha o superintendente.

Esse método de inovação utilizado pela cooperativa de crédito é um dos mais recomendados no mundo. Ele preconiza que é precisa criar novas áreas dentro da firma, testar novos modelos, avaliar os resultados e realizar correções de rumo o quanto antes para que os erros não prejudiquem demasiadamente os negócios. Pode parecer simples na teoria, mas na prática não o é. Empresas já consolidadas, inclusive outras cooperativas, estão tentando implantar métodos assim, mas o processo não ocorre na velocidade pretendida.





Não por acaso, as startups crescem em ritmo avassalador: elas já são criadas a partir dessa égide. Medo de mudar é algo que não existe na mente dos empreendedores de startups. No sistema cooperativista, baseado em decisões coletivas, é ainda mais desafiador criar uma cultura assim, daí a relevância das ações inovadoras da Cresol Norte Paraná ;)

*Lucas V. de Araujo: PhD em Comunicação e Inovação (USP).





Jornalista Câmara de Mandaguari, Professor UEL, parecerista internacional e mentor de startups.





@professorlucasaraujo (Instagram) @professorlucas1 (Twitter).