Curso ensina investidores a apurar e declarar sozinhos o Imposto de Renda

O Grupo Contador do Trader, especialista em contabilidade para investidores, lançou um treinamento que ensina esse público a realizar a apuração e a declaração do IR (Imposto de Renda) sozinho.





O curso Investidor Blindado, que é justamente o tipo de serviço que a empresa oferece, é voltado a investidores da Bolsa de Valores, de criptomoedas, do mercado Forex, do mercado internacional, de milhas e de apostas esportivas.

“O investidor precisa entender que, por mais existam ótimos contadores no mercado, a grande maioria não é especialista em fazer essas apurações e declarações voltadas aos investimentos. E isso faz com que o investidor corra o risco de ter o CPF bloqueado”, afirma o contador Luis Fernando Cabral, pós-graduado em contabilidade, co-fundador e CEO do Contador do Trader.





De acordo com ele, o Investidor Blindado é para quem quer dominar o IR da Bolsa e de outros tipos de investimentos, quem não consegue ter um profissional executando esse serviço ou para ter o conhecimento e, com isso, ter condições de cobrar quem lhe presta serviço.

Lançado em janeiro de 2023, o produto é vendido por 12 vezes de R$ 99,50. O carrinho virtual de vendas foi fechado no dia 17, mas, por conta de boletos gerados e não pagos, o Grupo Contador do Trader recebe pedidos pelo WhatsApp até sábado (21) para uma lista de espera. O número para contato é (43) 99602-6646.





“Nós queremos oportunizar as pessoas a terem conhecimento da contabilidade para investimentos, a fazer o IR sozinho, encontrar o lucro real, gerar o Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF), ensinar a apurar na prática”, afirma Luis Fernando.

Diversos professores já gravaram aulas para o treinamento. São mais de 100 gravadas e a expectativa é que esse número chegue a 200 dentro da plataforma, à qual o investidor terá acesso durante um ano.





“Também faremos aulas ao vivo e temos um grupo no Telegram para tirar as dúvidas das pessoas”, ressalta o contador.





“Os investidores geralmente perdem grande parte de seus lucros com taxas, multas e outros problemas que podem surgir por uma declaração errada, não apurada de forma profissional ou por esquecerem algo. Com esse treinamento, queremos ajudar a evitar isso”, ressalta Luis Fernando.