Cyber Monday traz promoções de eletrônicos na 'Xepa da Black Friday'; veja apostas

Após um longo período de 'esquenta', que durou novembro todo, a Black Friday continua nesta segunda-feira (2) com a Cyber Monday. A data, chamada de 'Xepa da Black Friday', foi criada para concentrar promoções de eletrônicos, porém as varejistas já estenderam os descontos para eletrodomésticos, roupas, cosméticos e até alimentação.





Segundo levantamento da plataforma Promobit, as empresas oferecem uma média de ofertas superior ao sábado e ao domingo. O horário das 15h de segunda-feira tem média de 102 ofertas e 41% de desconto, enquanto às 19h, a média é de 105 ofertas e cerca de 33% de desconto. O levantamento considera a quantidade média de promoções publicadas e a porcentagem de descontos entre 2021 e 2023.





Segundo Francisco Donato, superintendente-executivo da Mosaico, empresa dona das plataformas Buscapé e Zoom, no Banco PAN, a data pode ser uma opção para quem não encontrou bons preços na Black Friday. Entretanto, é necessário cuidado, pois os estoques podem acabar mais rapidamente. "O ideal é monitorar e comprar assim que surgir uma oferta vantajosa."





Um estudo do Promobit identificou que, nos últimos três anos, os produtos com mais ofertas em média foram smart TVs, smartphones e notebooks. As categorias tiveram, na Cyber Monday, 48 ofertas e desconto médio de 23%, 38 ofertas e desconto médio de 30% e 24 ofertas e desconto médio de 24%, respectivamente.





Para Amanda Assis, gerente de marketing da Casas Bahia, a Cyber Monday 2024 deve oferecer melhores condições ao trabalhador que recebe no começo do mês. "A nossa estratégia foi diluir as promoções durante novembro para aumentar o volume e dar maior liberdade ao cliente para escolher quando comprar. Nesta semana, com o salário, ele pode ter condições que não tinha antes."





"A estratégia de diluir promoções permite que os varejistas otimizem suas operações logísticas e financeiras. Eles evitam sobrecarga de estoques e problemas de entrega", diz Donato.





LOJAS APOSTAM EM ELETRÔNICOS E NA CONTINUAÇÃO DA BLACK FRIDAY





A reportagem da Folha acompanhou os sites de algumas das principais varejistas no fim de semana. Algumas das principais varejistas já disponibilizaram no fim de semana páginas especiais para a Cyber Monday, como a Shein, AliExpress e Mercado Livre. Já outras como as Casas Bahia, Magazine Luiza, Amazon, Carrefour e Shopee estenderam promoções da Black Friday.





Na Shein e no AliExpress há produtos com descontos de até 80% em cosméticos, produtos de beleza, roupas e calçados. O Mercado Livre oferece cortes de até 70% no preço de acessórios para produtos eletrônicos. Celulares e eletrodomésticos estão com abatimento de 40%.





Os livros são os itens com maiores descontos na Amazon, com redução que chega a 91%. Já na parte de eletrônicos, a maior promoção é de 60%, mas são acessórios para celulares. Membros Prime têm frete grátis e entrega em um ou dois dias em 1.500 cidades. A loja também oferece cupons de desconto de até 40% no app.





A Magazine Luiza tem ofertas com 50% de desconto em celulares. Nas Casas Bahia, há fritadeiras elétricas e ventiladores com desconto superior a 50%. O Carrefour tem impressoras com 36% de redução no preço, enquanto celulares e TV estão com um corte máximo de 30%.





A Shopee terá uma Cyber Monday com descontos em notebooks, iPhone, micro-ondas e smart

TV. Destaque para notebook Vaio FE15, com rtas de Black Friday continuam, apesar de não receberem o selo de Cyber Monday. Entre os eletroportáteis, o ventilador de mesa Mondial 30, custará R$ 79,90, e a caixa de som Mondial CM-400, com preço de R$ 399, são os destaques.