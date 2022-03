Dia da Mulher: shopping de Londrina estimula empreendedorismo com campanha que envolve produção do Retraço Novo

Espaços de convivência, plataformas de experiências, cada vez mais os shopping centers se apresentam como um modelo de negócio que faz parte da vida das pessoas, contribuindo para qualidade de vida, bem-estar e desenvolvimento social. Neste sentido, o Dia da Mulher será celebrado pelos shoppings da Aliances Sonae com iniciativas que propõem uma reflexão sobre o empoderamento feminino. Em sua quarta edição, o projeto #EmpoderaEla convida o público a olhar para a liberdade financeira e o desenvolvimento profissional das mulheres.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Em Londrina, o Boulevard Shopping terá campanha com ecobags produzidas pelo projeto Retraço Novo que tem a proposta de ajudar mulheres de baixa renda a desenvolverem uma atividade produtiva e a se emponderarem financeiramente por meio de sua produção e criação. A iniciativa desenvolveu um sistema de capacitação e geração de renda utilizando resíduo têxtil que leva ao mercado produtos de moda sustentável, original e durável. A cada R$ 300 em compras no período de 08 a 20 de março, consumidores são presenteados com ecobags exclusivas ilustradas com desenhos do artista Danton Albertin.

Continua depois da publicidade





Para o movimento deste ano da #EmpoderaEla, a Aliansce Sonae escolheu uma mulher inspiradora: Zica Assis, cofundadora do Instituto Beleza Natural, maior rede brasileira especializada em cabelos crespos do Brasil. Mulher negra e criada em uma comunidade no Rio de Janeiro, Zica desenvolveu a fórmula de tratamento para cabelos crespos que tornou o Beleza Natural referência no assunto. Hoje, a empresa tem 30 salões, além de comercializar produtos próprios. A empresária será protagonista de uma live especial nesta terça-feira (8), às 19 horas, transmitida pelo hotsite da ação.





As trocas da campanha com as ecobags no Boulevard Shopping estão limitadas a uma unidade por CPF e poderão ser efetuadas no piso superior, ao lado da Vivara, dentro do período da promoção. Para conhecer a programação dos shoppings da Aliances Sonae neste mês da Mulher, é só acessar o hotsite da campanha, www.empoderaela.com.br.