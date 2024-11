Dia da Saul Elkind movimenta principal via comercial da zona norte de Londrina

Por meio dos núcleos de rua, a Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina) desenvolve projetos de fortalecimento dos comércios e serviços locais. Um sábado por ano, a entidade empresarial promove ações para atrair o público para algumas das vias mais importantes da cidade. Em julho, o evento aconteceu na avenida Duque de Caxias, em agosto, no Calçadão, em setembro foi a vez da rua Sergipe (todas localizadas na região central) e, neste sábado (23), o Dia da Saul Elkind movimentou uma das principais avenidas da zona norte.





A iniciativa faz parte do Programa Empreender, da Acil, e é uma mistura de promoção de vendas com atividades recreativas e culturais e a oferta de serviços gratuitos à comunidade por meio de parcerias firmadas com organismos públicos e privados, entre eles, instituições de ensino superior. "Existe uma importância muito grande de fortalecer os comércios locais. Fazemos um trabalho já há alguns anos de produção e incentivo de núcleos de rua e os resultados têm sido excelentes", avaliou o diretor institucional da Acil, Gerson Guariente.

Um exemplo do resultado do trabalho de associativismo, destacou ele, é a revitalização da rua Sergipe, com a adequação das calçadas, do mobiliário urbano, da iluminação e do paisagismo, mas Guariente cita também a importância da mobilização associativa na recuperação da credibilidade dos núcleos de rua, que de forma organizada conseguem resolver problemas pontuais que beneficiam toda a coletividade.





"O trabalho nosso é estabelecer um programa de núcleos de rua e tem uma metodologia para ser seguida. A gente fornece uma equipe para ajudar a fazer com que os núcleos se organizem e o trabalho nosso, como instituição, é conectar todo mundo nesse trabalho", explica.





Na zona norte, a realização das ações fica sob a competência do Núcleo Saul Elkind + Forte, que além da Acil, conta com a parceria de outras entidades, entre elas, a Acirenor (Associação do Comércio e Indústria da Região Norte de Londrina) e a Fecomércio PR (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná).





