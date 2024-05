Dia das Mães: pesquisa aponta que comerciantes paranaenses relataram queda nas vendas

Pesquisa encomendada pela Faciap (Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná) mostra que mais da metade dos comerciantes paranaenses relataram queda nas vendas do Dia das Mães, a segunda data mais importante para o comércio, celebrada no segundo domingo de maio.





De acordo com os dados, 51% dos lojistas apontaram que as vendas alusivas à data foram inferiores às do ano passado; para 30% foram iguais e para 19% foram superiores. No geral, o desempenho foi negativo, apresentando uma queda de 6,5%. Foram ouvidos 206 comerciantes nas cidades de Curitiba, Ponta Grossa, Guarapuava, Londrina, Maringá, Cascavel e Francisco Beltrão entre os dias 13 e 15 de maio. Numa análise comparativa, Guarapuava apresentou a menor queda nas vendas (-3,3%), enquanto Francisco Beltrão teve a maior queda (-9,85%). Em Londrina, a queda foi de 6,9%.

Para o presidente da Faciap, Fernando Moraes, essa queda pode ser atribuída principalmente a uma redução do poder de compra dos consumidores nos últimos meses. “No entanto, a queda no consumo neste Dia das Mães não chega a ser preocupante. Pode ser um movimento normal do mercado, que não caracteriza um fenômeno. O que a pesquisa revela é que os comerciantes precisam avançar em suas estratégias de marketing e de comunicação para atrair o novo consumidor, que está cada vez mais digital”.





Nesta terça-feira (21), durante participação na 10ª edição do Mercado em Foco, organizado pela Acil (Associação Comercial e Empresarial de Londrina), Moraes lamentou a alta taxa de juros no país e também citou o aumento do número de consumidores negativados no país.

Em Londrina, essa tendência também é observada. Os indicadores do SPC/Acil (Serviço de Proteção ao Crédito da Acil) revelaram que a quantidade de consumidores que não conseguiram pagar suas dívidas em dia e foram inseridos no cadastro da inadimplência cresceu 58,3% em abril, na comparação com igual mês do ano passado. No acumulado de 2024, entre janeiro e abril, também ficou maior a lista de consumidores inadimplentes no varejo londrinense, com alta de 25,1% sobre o mesmo período de 2023.