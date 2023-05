Dia das mães: vendas estão abaixo do esperado em Londrina

Às vésperas do Dia das Mães, o pequeno movimento no comércio de rua de Londrina tem deixado os lojistas desanimados. A última semana antes da segunda melhor data comemorativa do ano para o varejo é sempre de muita expectativa, mas as vendas estão abaixo do esperado. Na manhã desta sexta-feira (12), havia pouco movimento nas ruas do centro e poucos clientes nas lojas. A esperança dos comerciantes é que os consumidores tenham deixado os presentes para a última hora e aproveitem o horário estendido nesta sexta e sábado para irem às compras.





Flores, em vasos ou buquês, sempre estão entre os itens mais procurados pelos filhos na hora de presentear suas mães, seja como presente único ou complemento. Mas neste ano, as vendas não estão tão aquecidas na floricultura de Guilherme Polonio Violin, localizada no Calçadão. “Já foi melhor a expectativa para o Dia das Mães. Hoje está mais fraco o comércio, a procura está menor do que no ano passado. As pessoas estão sem dinheiro”, avaliou.

Violin observou uma queda de 15% no valor das vendas, o que significa que os presentes até estão saindo, mas os consumidores estão segurando mais os gastos e optando por flores com preços mais em conta. “A partir de hoje (sexta-feira), a gente vai abrir em horário estendido e acho que ajuda a aumentar as vendas. O pessoal sai do trabalho e deve aproveitar para circular pelas lojas. Estamos com a expectativa que entre hoje e amanhã (sábado), o resultado mude.”





Proprietária de uma loja de confecções femininas no Centro de Londrina, Sandra Magalhães também reclama das vendas e diz que esse ano a grande maioria das mães deverá receber apenas lembrancinhas. “Não tenho vendido muitos presentes e os presentes que saem são produtos com valores mais baixos”, comentou a lojista.





