Economia Solidária de Londrina lança linha de Natal nesta terça-feira

A linha de produtos de Natal da Economia Solidária de Londrina será lançada nesta terça-feira (3), às 10h, no Centro Público de Economia Solidária Sandra Regina Nishimura (avenida Rio de Janeiro, 1.278, região central).





A promoção é da secretaria municipal de Assistência Social em parceria com a Cáritas Arquidiocesana de Londrina.

Serão comercializados até 23 de dezembro diversos produtos natalinos, como guirlandas, presépios, árvores de Natal, tudo produzido por artesãos locais.





O evento marca ainda a inauguração do café do Centro Público, onde serão comercializados panetones, chocotones, bolachas natalinas, além de doces, salgados, sucos naturais e cafés especiais. Durante a cerimônia do dia 3, haverá também a degustação de alguns produtos natalinos. O Centro Público foi totalmente reformado.

Neste ano, 11 empreendimentos estão envolvidos diretamente com a linha de Natal, somando cerca de 120 pessoas ao todo.





LOCAIS E HORÁRIOS

As feiras da Economia Solidária ocorrem, para além do Centro Público, no Calçadão de Londrina, no Hospital Universitário (zona leste) e durante a Feira da Cidadania, realizada pela UEL (Universidade Estadual de Londrina). A programação completa pode ser conferida no perfil do Instagram do projeto.





Através da compra de produtos da Economia Solidária, é possível apoiar artesãos locais e fortalecer a economia do município.





O Centro Público de Economia Solidária Sandra Regina Nishimura atende de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. No Hospital Universitário, a feira será realizada no dia 4 de dezembro, enquanto na UEL está programada para o dia 5. Já no Calçadão de Londrina, em frente ao Banco do Brasil, será nos dias 6, 7, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 23 de dezembro.





