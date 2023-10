Economia Solidária lança coleção infantil inspirada na primavera e no verão

Usando e abusando das cores e das estampas que têm a cara do verão, a Economia Solidária de Londrina lançou uma coleção de peças infantis confeccionadas pelas costureiras que participam do projeto.





Com preço justo e qualidade, a coleção atende meninos e meninas e ainda traz algumas peças que podem ser utilizadas por mães e filhas. As roupas podem ser compradas na sede do projeto e toda a renda é destinada para as costureiras responsáveis pela confecção das peças.

A Economia Solidária é um programa de geração de emprego e renda, vinculado à Secretaria de Assistência Social e com apoio do Cáritas, em que empreendedores produzem e recebem auxílio para vender os produtos.





Como parte das ações, Juliana Rocha, coordenadora de gestão do Cáritas, explica que eles tiveram a ideia de fazer o lançamento de uma coleção infantil para a primavera e verão com 11 costureiras que participam do projeto.

As peças podem ser adquiridas na sede do projeto, que fica na avenida Rio de Janeiro, 1.278, e no Café e Arte, na praça Sete de Setembro.





O lançamento da coleção foi na manhã desta quinta-feira (5) e contou com o desfile das peças, que são destinadas para meninos e para meninas. Também contempla alguns acessórios, como laços de cabelo e chapéus.

“Esse evento foi muito importante porque trouxe visibilidade para as artesãs que trabalham aqui, para a produção delas e também para o espaço de comercialização, já que foi um momento de voltar a atenção e trazer um protagonismo para elas”, pontua.





A escolha das estampas e os modelos foram definidos pelas artesãs e a parte mais técnica, como os moldes e a combinação das peças para o desfile, ficou por conta de uma profissional da área que atua no espaço.

Todas as peças da coleção estão disponíveis para venda. Além de peças infantis, há conjuntos para mães e filhas.





“As peças têm um acabamento muito bom e foram escolhidas com muito carinho. É uma coleção que foi desenvolvida pensando em cada detalhe”, ressalta. Segundo ela, o preço estipulado para cada peça é justo, tanto para quem fabrica quanto para quem compra.





