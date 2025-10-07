Edital do Lote 4 prevê novos contornos rodoviários para Londrina e Maringá

O edital do Lote 4 das novas concessões rodoviárias do Paraná, publicado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), vai trazer investimentos de R$ 16,4 bilhões para as regiões Norte e Noroeste. O leilão está marcado para o dia 23 de outubro na B3, a Bolsa de Valores do Brasil.
O Lote 4 tem 627,52 quilômetros de extensão, e prevê R$ 10,8 bilhões em obras (Capex) e R$ 5,6 bilhões em conservação e serviços (Opex). São 231,96 quilômetros de duplicações, 87,11 km de faixas adicionais, 59,13 km de contornos, 39,59 km de vias marginais, 117 obras de arte especiais (viadutos e pontes), 39 passarelas para pedestres e 33,92 km de ciclovias, entre outras.
Região de Londrina
Nesta região está previsto o Contorno Norte de Londrina, que começa no entroncamento da PR-986 com a BR-369, em Cambé, segue pelo território de Londrina e termina em um entroncamento com a PR-862, em Ibiporã, em uma extensão de 30,1 quilômetros. No começo e no fim do contorno serão implantados trevos rodoviários em desnível, e ao longo de sua extensão três pontes e mais oito viadutos, inclusive nos entroncamentos com as rodovias PR-536, PR-445 e PR-545.
O lote 4 também prevê a implantação do Contorno Leste de Londrina. A obra foi incluída por último no edital e terá alguns passos adicionais antes de sua execução, em comparação às demais. No segundo ano de concessão será elaborado o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA), que vai indicar opções de traçado para o contorno, conectando a PR-445 à BR-369, próximo a Ibiporã. No 4º ano será elaborado o projeto executivo de engenharia da obra, solicitadas as licenças ambientais no 5º ano e iniciada a obra no 6º ano.
Em Ibiporã, a PR-862 ganhará faixas adicionais do km 4 ao km 9, um viaduto do tipo Trombeta no km 0 (entroncamento com a BR-369), dois Diamantes no km 1 e km 5 e uma passagem superior no km 6.
Já em Arapongas a PR-444 terá um volume de obras ainda maior, além da adequação da duplicação. Será construída uma nova ponte no km 0+100, uma nova passagem superior sobre a pista no km 0+200, um Diamante no km 7, Trombeta no km 10, Parclo no km 15 e duas passarelas, no km 6 e km 8. O município também vai ganhar uma nova ciclovia na BR-369, entre o km 180 e km 182.
Para Rolândia estão previstas vias marginais do km 178 ao km 180 da BR-369, faixas adicionais em ambos sentidos de tráfego em toda a extensão da PR-986, onde serão implantados mais três viadutos, sendo uma passagem superior no km 3, um Diamante no km 4 e um Parclo no km 6.
Apucarana
A PR-444 também passa pelo território de Apucarana, onde serão construídos um Parclo no km 21 e um Diamante no km 23.
Jataizinho
As obras em Jataizinho serão todas realizadas na BR-369, e incluem faixas adicionais no km 129, ciclovias do km 127 ao km 129, um Parclo no km 127, um Diamante no km 130 e uma passarela para pedestres no km 129.
Cornélio Procópio
Em Cornélio Procópio o km 91 da BR-369 vai ganhar trecho de 700 metros de duplicação e uma correção de traçado em uma curva. Também serão implantadas vias marginais do km 90 ao km 91, e do km 94 ao km 95, além de uma ciclovia do km 88 ao km 89. O município também vai ganhar um viaduto do tipo Trombeta no km 90 e três passarelas nos km 88, km 89 e km 90.
Região de Maringá
Em Maringá a principal obra é o novo Contorno Sul, que continua a partir do trecho sendo executado pelo
governo federal e segue até a PR-897 (Contorno de Marialva), em um total de 19,3 quilômetros. Ele terá três viadutos do tipo Diamante, em que há uma saída e uma entrada para a rodovia pela pista da direita em ambos os sentidos de tráfego, e no entroncamento com a PR-897 será construído também um novo viaduto do tipo Trombeta, que possui três ramos de acesso.
Ainda no território de Maringá, está previsto um Diamante na PR-317, substituindo a rotatória com a Estrada Bravin.
Em Marialva serão implantadas faixas adicionais na PR-897, em ambos sentidos de tráfego, desde o entroncamento com o Contorno Sul de Maringá até o entroncamento com a BR-376, em um total de 11,4 quilômetros. O trecho também vai ganhar um viaduto do tipo Parclo, que funciona como um retorno em desnível, no km 5 e uma passarela para pedestres no km 6. Na BR-376, ainda no território de Marialva, serão implantados dois Parclos, no km 196 e no km 199, além de 1,4 quilômetros de faixas adicionais logo antes do viaduto da Cocari.
Entre Mandaguari e Arapongas, a PR-444 vai passar por obras de adequação de duplicação em uma extensão de 38,78 quilômetros. Isso inclui alargamento da pista e implantação de separador central entre os dois sentidos de tráfego, como barreira de concreto New Jersey ou canteiro. No trecho em Mandaguari a rodovia terá também três novos viadutos do tipo Diamante, nos km 28, km 33 e km 37, além de uma ciclovia entre o km 35 e km 36, e via marginal do km 37 ao km 38.
LOTE
O edital do Lote 4 das concessões rodoviárias prevê também a duplicação da BR-376 entre Paranavaí e Nova Londrina, o Contorno de Nova Londrina, o Contorno de Itaúna do Sul e a duplicação da PR-323 entre Doutor Camargo e Iporã.
Confira neste mapa a localização das obras mencionadas neste texto.