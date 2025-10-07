Edital do Lote 4 prevê novos contornos rodoviários para Londrina e Maringá

O edital do Lote 4 das novas concessões rodoviárias do Paraná, publicado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), vai trazer investimentos de R$ 16,4 bilhões para as regiões Norte e Noroeste. O leilão está marcado para o dia 23 de outubro na B3, a Bolsa de Valores do Brasil.





O Lote 4 tem 627,52 quilômetros de extensão, e prevê R$ 10,8 bilhões em obras (Capex) e R$ 5,6 bilhões em conservação e serviços (Opex). São 231,96 quilômetros de duplicações, 87,11 km de faixas adicionais, 59,13 km de contornos, 39,59 km de vias marginais, 117 obras de arte especiais (viadutos e pontes), 39 passarelas para pedestres e 33,92 km de ciclovias, entre outras.

Região de Londrina





Nesta região está previsto o Contorno Norte de Londrina, que começa no entroncamento da PR-986 com a BR-369, em Cambé, segue pelo território de Londrina e termina em um entroncamento com a PR-862, em Ibiporã, em uma extensão de 30,1 quilômetros. No começo e no fim do contorno serão implantados trevos rodoviários em desnível, e ao longo de sua extensão três pontes e mais oito viadutos, inclusive nos entroncamentos com as rodovias PR-536, PR-445 e PR-545.

O lote 4 também prevê a implantação do Contorno Leste de Londrina. A obra foi incluída por último no edital e terá alguns passos adicionais antes de sua execução, em comparação às demais. No segundo ano de concessão será elaborado o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA), que vai indicar opções de traçado para o contorno, conectando a PR-445 à BR-369, próximo a Ibiporã. No 4º ano será elaborado o projeto executivo de engenharia da obra, solicitadas as licenças ambientais no 5º ano e iniciada a obra no 6º ano.





Em Ibiporã, a PR-862 ganhará faixas adicionais do km 4 ao km 9, um viaduto do tipo Trombeta no km 0 (entroncamento com a BR-369), dois Diamantes no km 1 e km 5 e uma passagem superior no km 6.





