Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
INFRAESTRUTURA

Edital do Lote 4 prevê novos contornos rodoviários para Londrina e Maringá

Redação Bonde com AEN-PR
07 out 2025 às 17:12

Compartilhar notícia

Foto: Roberto Dziura Jr/AEN
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

O edital do Lote 4 das novas concessões rodoviárias do Paraná, publicado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), vai trazer investimentos de R$ 16,4 bilhões para as regiões Norte e Noroeste. O leilão está marcado para o dia 23 de outubro na B3, a Bolsa de Valores do Brasil.


O Lote 4 tem 627,52 quilômetros de extensão, e prevê R$ 10,8 bilhões em obras (Capex) e R$ 5,6 bilhões em conservação e serviços (Opex). São 231,96 quilômetros de duplicações, 87,11 km de faixas adicionais, 59,13 km de contornos, 39,59 km de vias marginais, 117 obras de arte especiais (viadutos e pontes), 39 passarelas para pedestres e 33,92 km de ciclovias, entre outras.

Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde
Publicidade
Publicidade


Região de Londrina


Nesta região  está previsto o Contorno Norte de Londrina, que começa no entroncamento da PR-986 com a BR-369, em Cambé, segue pelo território de Londrina e termina em um entroncamento com a PR-862, em Ibiporã, em uma extensão de 30,1 quilômetros. No começo e no fim do contorno serão implantados trevos rodoviários em desnível, e ao longo de sua extensão três pontes e mais oito viadutos, inclusive nos entroncamentos com as rodovias PR-536, PR-445 e PR-545.

Publicidade


O lote 4 também prevê a implantação do Contorno Leste de Londrina. A obra foi incluída por último no edital e terá alguns passos adicionais antes de sua execução, em comparação às demais. No segundo ano de concessão será elaborado o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA), que vai indicar opções de traçado para o contorno, conectando a PR-445 à BR-369, próximo a Ibiporã. No 4º ano será elaborado o projeto executivo de engenharia da obra, solicitadas as licenças ambientais no 5º ano e iniciada a obra no 6º ano.


Publicidade

Em Ibiporã, a PR-862 ganhará faixas adicionais do km 4 ao km 9, um viaduto do tipo Trombeta no km 0 (entroncamento com a BR-369), dois Diamantes no km 1 e km 5 e uma passagem superior no km 6.


Publicidade


Foto: Roberto Dziura Jr./AEN



Já em Arapongas a PR-444 terá um volume de obras ainda maior, além da adequação da duplicação. Será construída uma nova ponte no km 0+100, uma nova passagem superior sobre a pista no km 0+200, um Diamante no km 7, Trombeta no km 10, Parclo no km 15 e duas passarelas, no km 6 e km 8. O município também vai ganhar uma nova ciclovia na BR-369, entre o km 180 e km 182.


Para Rolândia estão previstas vias marginais do km 178 ao km 180 da BR-369, faixas adicionais em ambos sentidos de tráfego em toda a extensão da PR-986, onde serão implantados mais três viadutos, sendo uma passagem superior no km 3, um Diamante no km 4 e um Parclo no km 6.

Publicidade


Foto: Roberto Dziura Jr/AEN


Apucarana

Publicidade


A PR-444 também passa pelo território de Apucarana, onde serão construídos um Parclo no km 21 e um Diamante no km 23.


Jataizinho

Publicidade


As obras em Jataizinho serão todas realizadas na BR-369, e incluem faixas adicionais no km 129, ciclovias do km 127 ao km 129, um Parclo no km 127, um Diamante no km 130 e uma passarela para pedestres no km 129.


Cornélio Procópio


Em Cornélio Procópio o km 91 da BR-369 vai ganhar trecho de 700 metros de duplicação e uma correção de traçado em uma curva. Também serão implantadas vias marginais do km 90 ao km 91, e do km 94 ao km 95, além de uma ciclovia do km 88 ao km 89. O município também vai ganhar um viaduto do tipo Trombeta no km 90 e três passarelas nos km 88, km 89 e km 90.


Região de Maringá


Em Maringá a principal obra é o novo Contorno Sul, que continua a partir do trecho sendo executado pelo 


governo federal e segue até a PR-897 (Contorno de Marialva), em um total de 19,3 quilômetros. Ele terá três viadutos do tipo Diamante, em que há uma saída e uma entrada para a rodovia pela pista da direita em ambos os sentidos de tráfego, e no entroncamento com a PR-897 será construído também um novo viaduto do tipo Trombeta, que possui três ramos de acesso.

Ainda no território de Maringá, está previsto um Diamante na PR-317, substituindo a rotatória com a Estrada Bravin.


Em Marialva serão implantadas faixas adicionais na PR-897, em ambos sentidos de tráfego, desde o entroncamento com o Contorno Sul de Maringá até o entroncamento com a BR-376, em um total de 11,4 quilômetros. O trecho também vai ganhar um viaduto do tipo Parclo, que funciona como um retorno em desnível, no km 5 e uma passarela para pedestres no km 6. Na BR-376, ainda no território de Marialva, serão implantados dois Parclos, no km 196 e no km 199, além de 1,4 quilômetros de faixas adicionais logo antes do viaduto da Cocari.


Entre Mandaguari e Arapongas, a PR-444 vai passar por obras de adequação de duplicação em uma extensão de 38,78 quilômetros. Isso inclui alargamento da pista e implantação de separador central entre os dois sentidos de tráfego, como barreira de concreto New Jersey ou canteiro. No trecho em Mandaguari a rodovia terá também três novos viadutos do tipo Diamante, nos km 28, km 33 e km 37, além de uma ciclovia entre o km 35 e km 36, e via marginal do km 37 ao km 38.


LOTE


O edital do Lote 4 das concessões rodoviárias prevê também a duplicação da BR-376 entre Paranavaí e Nova Londrina, o Contorno de Nova Londrina, o Contorno de Itaúna do Sul e a duplicação da PR-323 entre Doutor Camargo e Iporã.

Cadastre-se em nossa newsletter


Confira neste mapa a localização das obras mencionadas neste texto.



Infraestrutura Economia rodovias Edital concessões rodoviárias
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas