Em 20 dias, Prefeitura de Londrina alcança R$ 20 milhões negociados pelo Profis 2024

Após três semanas de vigência, a edição 2024 do Profis (Programa de Regularização Fiscal), iniciada no dia 15 de maio, alcançou um total de 3.150 adesões pelos contribuintes londrinenses interessados em negociar seus débitos junto à Prefeitura.





Um balanço divulgado nesta terça-feira (4), via Secretaria Municipal de Fazenda, informa que foi negociado um montante de R$ 19.983.017,70 nesses primeiros 20 dias. Deste total, os cofres municipais arrecadaram R$ 3.474.829,44.



Com relação às formas de adesão, 51,6% do público que já fez a negociação de seus débitos efetuou o procedimento presencialmente, ou seja, direto na Praça de Atendimento da Fazenda.





Outros 48,4% aderiram pela internet, dos quais 27,7% via Web Simplificado, pelo sistema Profis Online, no portal eletrônico da Prefeitura de Londrina; e 20,7% pelo cadastro do Gov.br.

Por meio do Profis 2024, quem possui dívidas com o Município, tributárias ou não tributárias, pode renegociá-las obtendo opções de parcelamento usufruindo descontos nos valores dos juros e multa.





É possível solucionar débitos de IPTU, ISS, ITBI, além de pendências financeiras referentes a taxas, multas e autos de infração estabelecidas por secretarias e órgãos municipais como a Secretaria Municipal do Ambiente (Sema), Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), Núcleo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-LD) e outros.

DESCONTO MÁXIMO DE 100%





Da mesma forma como ocorreu no mês de abertura do Profis, em maio, o desconto máximo de 100%, nos juros e multa, continua valendo durante todo o mês de junho para as negociações feitas para pagamentos à vista, em parcela única.





Quem preferir parcelar os débitos, com prazo até dezembro de 2024, pode dividir o pagamento em até sete parcelas, tendo direito a 90% de desconto nos juros e multa. Já aqueles que optarem por parcelar entre 8 e 19 parcelas, consegue ter 60% de desconto.





