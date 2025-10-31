Em Londrina, cesta básica encerra outubro com queda de quase 2%

A cesta básica em Londrina fechou outubro com uma queda de 1,94% no valor. A pesquisa mensal realizada pelo NuPEA (Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas), do campus Londrina da UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná), apontou que o conjunto de 13 itens considerados essenciais encerrou o último mês cotado a R$ 618,84. Em setembro, o valor médio da cesta era de R$ 631,09.





No mês passado, apenas três produtos da lista ficaram mais baratos, mas a redução foi suficiente para ajudar a puxar para baixo o valor final. Foram eles: o tomate (-20,5%); a margarina (-11,0%) e o leite (-7,9%).





Entre os itens que tiveram aumento, estão a batata (+14,1%), o feijão (+7,6%), a farinha (+7,4%), o óleo (+5,3%), o café (+2,1%) e a banana (+1,9%). Ficaram estáveis, com variação menor que 1% para cima ou para baixo, o açúcar, o arroz, o pão e a carne bovina. Neste último produto, foi observada um recuo de 0,7%.





A carne tem o maior peso no valor final da cesta básica. Em outubro, representou 45,6% entre os 13 itens. O preço médio foi de R$ 42,74 contra R$ 43,06 na pesquisa de setembro. O corte usado como referência no estudo é o coxão mole, em peça ou fatiado, dependendo do que estiver mais em conta.

A pesquisa do NuPEA é realizada em 11 supermercados, distribuídos por todas as regiões da cidade. O valor médio de R$ 618,84 foi obtido a partir dos preços das 11 lojas. No entanto, se o consumidor se dispusesse a adquirir os produtos de menor preço em cada um dos supermercados pesquisados, faria uma economia de 21,2%, desembolsando R$ 487,90 pela mesma cesta.

Se as compras fossem feitas em um único supermercado, mas na loja onde os preços estão mais em conta, a economia seria de 11,1%, com o valor final calculado em R$ 550,31. E caso o consumidor comprasse no supermercado mais careiro, ele teria de desembolsar 15,2% a mais, pagando R$ 712,75 pela mesma cesta básica.





Apesar do recuo registrado na comparação com setembro, a cesta básica em outubro de 2025 ficou 5,03% acima do valor computado no mesmo mês de 2024, quando a cesta básica custava R$ 589,16. Mas em relação ao preço registrado em janeiro, houve retração, ainda que pequena, de 1,05%.