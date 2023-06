Em menos de 15 dias, Profis negocia R$ 10,9 milhões em Londrina

Menos de 15 dias depois do início do Profis 2023, a Secretaria Municipal da Fazenda contabiliza 2.568 adesões ao Programa de Regularização Fiscal, com mais de R$ 10,9 milhões negociados e uma arrecadação que ultrapassa os R$ 1,5 milhão.





O primeiro balanço parcial foi feito pelo secretário, João Carlos Barbosa Perez, na terça-feira (13). A expectativa de arrecadação para essa edição do Profis é de R$ 53 milhões.

Os números estão dentro da expectativa da Fazenda quando encaminhou ao Legislativo o projeto de lei que criou o Profis 2023, avaliou o secretário. O balanço aponta R$ 10.918.751,57 negociados e, desse total, R$ 1.517.879,29 já estão no caixa do município.





"Lembrando ao contribuinte que o desconto de 100% na multa e nos juros para pagamento à vista vai até o final de julho", reforçou Perez.





