Emprego fica estável em Londrina no mês de outubro com 394 novas vagas

Londrina encerrou outubro com saldo positivo de 394 vagas de trabalho, segundo balanço do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Emprego. O resultado representa uma pequena alta, de quase 2%, sobre o saldo das demissões e contratações realizadas no mês anterior. O setor de serviços teve o melhor desempenho, com 251 vagas geradas.





Na comparação com outubro de 2023, o resultado do mês passado mostra uma redução bastante significativa, de 50%. Naquele mês, o número de postos de trabalho criados no município ficou em 788.

Entre os setores econômicos, além de serviços, o comércio, a construção e a indústria também registraram saldo positivo, de 85, 45 e 19 vagas, respectivamente. A agropecuária teve variação negativa, com seis vagas a menos no período analisado.





Na (Região Metropolitana de Londrina), o saldo foi de 366. Dos cinco municípios avaliados, além de Londrina, o número de contratações superou o de desligamentos apenas em Arapongas (112) e Rolândia (32). Em Cambé e Ibiporã, a variação foi negativa. Cambé fechou outubro com 22 vagas a menos do que em setembro e Ibiporã, com redução de 150 postos de trabalho.

Quando observados os setores econômicos na RML, o de serviços também se sobressai, com 144 vagas, seguido do comércio (130), indústria (86), construção (29). Assim como em Londrina, a agropecuária teve retração em outubro, com redução de 23 postos de trabalho.





Apontado como um dos setores mais importantes para o bom desempenho do mercado de trabalho, a indústria em Arapongas se destaca entre os cinco municípios da RML, com 72 vagas de emprego geradas. Com 21 cada um, o setor industrial de Cambé e Rolândia também criou mais vagas do que Londrina, com apenas 19. Ibiporã teve saldo negativo na indústria, com -47.

Coordenador do NuPEA (Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas) da UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná), o economista Marcos Rambalducci destacou que o desempenho fraco não está restrito a Londrina, mas é uma tendência nacional. "O governo federal joga a culpa na taxa de juros elevada, o que não deixa de ter razão. Falta explicar somente o porquê de o Banco Central se ver obrigado a aumentar as taxas de juros e inibir o consumo das pessoas e das empresas", avaliou.





Com os gastos do governo superando as receitas, destacou Rambalducci, tudo o que é produzido internamente é consumido pelas famílias, pelas empresas e pelo próprio governo, sendo a fatia das famílias e das empresas menor do que a do governo. "Cabe ao Banco Central compensar o excesso de consumo do governo, aumentando a taxa de juros para inibir o consumo das famílias e das empresas." Menor consumo significa menos postos de trabalho.

Diante do desempenho observado nos dez primeiros meses e faltando apenas dois meses para o fim de 2024, o economista não descarta a possibilidade de Londrina registrar saldo negativo em novembro. "Certamente, em dezembro, acompanhando a trajetória em anos anteriores e a trajetória atual, é possível que encerremos o ano com um saldo próximo a cinco mil postos abertos em 2024, uma queda de 25% na comparação com 2023."