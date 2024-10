Empresa abre vagas para motorista de ônibus, mecânico e mais quatro funções

A Viação Garcia/Brasil Sul informa que tem vagas de trabalho abertas para várias funções, incluindo motorista de ônibus, agente de passagens, lavador, auxiliar de serviços gerais, manobrista e mecânico.





Os candidatos a motorista devem ter experiência de pelo menos três anos em linhas rodoviárias com ônibus, carreta ou caminhão, além de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria “D”, EAR e curso de capacitação de passageiros. A empresa oferece vagas para esta função em Londrina, Maringá, Curitiba, Cascavel, Ourinhos, Florianópolis, São Paulo e Porto Alegre. Os benefícios oferecidos são estes: assistência médica, participação nos lucros, seguro de vida, vale-alimentação, vale-transporte e seguro de vida.

O agente de passagens – que atuará em Londrina– deve ter experiência no atendimento ao público, prestando informações e fazendo venda de passagens e serviços da empresa. Além disso, realizará fechamento e conferência do caixa, entrega de vale transporte para as empresas e embarque e desembarque de passageiros.





Também há vagas abertas na Viação Garcia/Brasil Sul para auxiliar de serviços gerais, lavador e manobrista, todas para Londrina. Os benefícios são assistência médica, vale-alimentação, vale-transporte e escala de trabalho 5x1.





Mecânicos especializados em veículos a diesel também estão sendo recrutados para atuar em Londrina. Estes profissionais devem fazer a desmontagem, montagem, ajuste, testes e regulagens em motores. E também a manutenção e diagnósticos de falhas em motores a diesel e sistemas complementares.





Os interessados nas vagas abertas pela empresa podem enviar o currículo para [email protected]. Os candidatos também podem utilizar o whattsapp (43) 98433-6986 ou, se preferirem, encaminhar os documentos à sede (avenida Celso Garcia Cid, 1.100 – Londrina-PR).