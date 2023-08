Empresas poderão aportar de R$ 10 mil a R$ 300 mil em enfeites de Natal

Qualquer pessoa física ou jurídica, em situação regular, poderá se habilitar, desde que apresente os documentos exigidos para inscrição e atenda as normas do edital. Uma Comissão de Avaliação escolherá as melhores propostas. Quem adotar uma decoração terá o direito de colocar anúncio publicitário, mas somente no ornamento natalino que “apoiar”. A propaganda ficará exposta no mesmo período em que permanecer os enfeites pela cidade, entre 15 de novembro e 13 de janeiro.

O Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina) está em busca de parceria com pessoas e empresas para a decoração de Natal deste ano. O instituto abriu um chamamento público, levando em conta o Programa Comemora Londrina, instituído em outubro do ano passado e aprovado via projeto de lei. As propostas de adoção onerosa de algum espaço, ou seja, com custo, poderão ser feitas de sexta-feira (1º) até 20 de outubro, na sede da entidade.





Entre objetos que poderão ser adotados estão pinheiros a serem instalados em rotatórias, árvores de Natal no Calçadão e distritos, cometas na avenida Paraná e Saul Elkind, túnel neon na zona norte, letreiros flutuantes no Cabrinha e Lagoa Dourada e as fachadas da prefeitura, Câmara e Catedral. “Não queremos que só o poder público participe do Natal e realoque recursos. Acreditamos que as empresas privadas têm interesse em participar”, destacou o presidente do Codel, Alex Canziani.





Os valores a serem aportados variam de R$ 10 mil a R$ 300 mil, dependendo do lugar e do tamanho da estrutura. “Queremos estimular que as empresas adotem os locais. Mas fora isso existem outros locais que as empresas podem fazer, que a princípio não estão previstos. A Codel vai avaliar a proposta e autorizar ou não que a empresa faça”, afirmou.





